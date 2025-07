Hospital Regional de Glória amplia resolutividade em ortopedia e cresce 65,8% em cirurgias no 1º semestre

O Hospital Regional de Nossa Senhora da Glória, unidade gerenciada pela Secretaria de Estado da Saúde (SES), registrou um crescimento expressivo de 65,8% no número de cirurgias ortopédicas realizadas no primeiro semestre de 2025, em comparação ao mesmo período do ano anterior. Esse avanço reflete os investimentos realizados pelo Governo de Sergipe para fortalecer a estrutura da unidade, com destaque para o fornecimento de material ortopédico adequado, reforço das equipes técnicas e reorganização dos fluxos internos.

Segundo o diretor assistencial da unidade, Lucas Lima, o aumento na resolutividade da ortopedia tem transformado a rotina do hospital e proporcionado um atendimento mais ágil e humanizado à população do alto sertão sergipano. “Esse crescimento foi possível graças à chegada de materiais ortopédicos específicos para fraturas de baixa e média complexidade, bem como aos ajustes na escala do centro cirúrgico e ao reforço das equipes de enfermagem e instrumentação. Além disso, muitos casos que, antes, eram transferidos para a capital, agora, são resolvidos aqui mesmo, com segurança e qualidade”, explica o médico.

Entre os procedimentos mais atendidos na unidade estão as fraturas de tornozelo, antebraço, clavícula, úmero, patela, fêmur, tíbia, além de lesões tendíneas como as do quadríceps, tendão de Aquiles e patelar. O hospital segue como referência regional para traumas ortopédicos, atendendo pacientes da macrorregião com efetividade e proximidade.

De acordo com o responsável técnico da ortopedia no hospital, Rafael Gonçalves, os pacientes têm demonstrado satisfação com a assistência recebida. “Os relatos colhidos no ambulatório e durante as altas hospitalares reforçam a qualidade do atendimento. Operar perto de casa, com alta precoce e retorno garantido, tem feito toda a diferença para os pacientes e suas famílias”, afirmou.

A ampliação da assistência também trouxe impactos positivos na dinâmica hospitalar. Houve redução no tempo de internação, maior rotatividade de leitos e melhor aproveitamento da estrutura existente. Com uma equipe médica composta por dois ortopedistas do Grupo de Ortopedia e Traumatologia do Estado de Sergipe (GOTSE), a unidade vem mantendo o mesmo corpo clínico, mas com reforço fundamental nas equipes técnicas.

“A integração entre os setores, aliada ao fortalecimento da equipe de apoio, foi decisiva para aumentar o número de cirurgias e a resolutividade da unidade. Isso tem gerado reflexos positivos em toda a rede estadual, inclusive permitindo que pacientes atendidos inicialmente em outras unidades possam ser transferidos para cá para realizar o procedimento”, destaca Lucas Lima.

Recuperação e acolhimento

Entre os pacientes beneficiados pelo serviço está Jonathan Resende Santana, de 22 anos, morador do município de Itabi. Ele foi internado após sofrer uma fratura na perna direita e permaneceu na unidade por 10 dias. Após o procedimento cirúrgico e em processo de alta hospitalar, ele elogiou o atendimento recebido. “Desde que cheguei aqui fui muito bem tratado. Os médicos explicaram tudo com paciência, a cirurgia foi um sucesso e todo mundo me deu muito apoio. Poder me recuperar perto da minha família fez toda a diferença”, disse o jovem autônomo.

Foto: Ascom SES