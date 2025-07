HOSPITAL REGIONAL DE GLÓRIA INICIA REFORMA NO SETOR DE PRONTO ATENDIMENTO PARA AMPLIAR A ASSISTENCIA

O Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado da Saúde (SES), inicia nesta segunda-feira, 21, uma reforma no setor de Pronto Atendimento (PA) do Hospital Regional de Glória. A obra contempla a reestruturação física do espaço, incluindo a fachada, entrada principal e demais setores do PA, com o objetivo de melhorar a qualidade na assistência hospitalar e proporcionar mais conforto aos usuários.

A previsão é que a obra tenha duração de aproximadamente cinco meses. Durante esse período, a unidade também passará por adequações que possibilitarão a ampliação da quantidade de leitos, fortalecendo ainda mais o cuidado com a população do Alto Sertão sergipano.

A superintendente do Hospital Regional de Glória, Everlyn Karla, enfatizou a importância da reforma. “Este investimento reflete o compromisso da SES em oferecer um atendimento mais ágil, seguro e acolhedor. A modernização do Pronto Atendimento não só melhora as condições físicas do espaço, mas também fortalece toda a logística de trabalho das equipes”, disse.

Para assegurar a continuidade dos serviços, a SES reforça que todos os atendimentos serão mantidos normalmente, sem prejuízos à assistência prestada. Haverá apenas readequações espaciais internas, de modo a atender melhor a sociedade durante a execução das obras.

“Com a obra, os pacientes serão encaminhados para o acesso lateral direito, onde chegam às ambulâncias do Samu. Assim, garantimos que ninguém ficará desassistido e reduzimos o tempo de respostas em situações de urgência. Vale lembrar que haverá placas indicativas em pontos estratégicos, equipes de apoio orientando os pacientes e divulgação em murais internos”, explicou a superintendente.

A reforma do Pronto Atendimento integra um conjunto de investimentos estratégicos do Governo de Sergipe na regionalização da saúde. Entre as ações planejadas para o Hospital Regional de Glória, está a futura implantação da primeira Unidade de Terapia Intensiva (UTI) da região, que contará com 10 leitos e representará um avanço histórico para o cuidado em saúde no interior do estado.

Foto: Ascom /SES