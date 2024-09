Hospital Regional de Itabaiana realizou mais de 60 mil atendimentos

O Hospital Regional de Itabaiana Dr. Pedro Garcia Moreno Filho, equipamento da Secretaria de Estado da Saúde (SES), registrou no primeiro semestre de 2024 o total de 66.186 atendimentos, o que corresponde a um aumento de 8,2% quando comparado ao mesmo período de 2023, que teve registro de 60.747 atendimentos. A unidade é porta aberta para urgência e emergência, com uma equipe médica disponível 24h que conta com clínico geral, pediatra, cirurgião geral, ortopedista e bucomaxilofacial, sendo o último referência na região agreste do estado.

Após a equipe médica fazer o atendimento da porta de urgência com pequenos procedimentos e avaliações, caso haja necessidade, há uma outra equipe de especialistas para dar continuidade à assistência, que são: cardiologista; pneumologista; nefrologista; cirurgião torácico; cirurgião vascular; neurologista e infectologista. De janeiro a junho de 2024, foram feitas 1.030 cirurgias na unidade, destas, 314 foram procedimentos de urgência e 716 foram eletivos.

Na unidade hospitalar, mais de 250 mil exames foram realizados no primeiro semestre, que dispõe do Serviço de Apoio Diagnóstico e Terapêutico (SADT), como exames laboratoriais; raio x; ultrassonografia; eletrocardiograma; tomografia computadorizada; ecocardiograma; gasometria arterial; terapia renal substitutiva; biópsia anatomopatológica.

Segundo o superintendente do Hospital Regional de Itabaiana (HRI), Samuel Rodrigues, a unidade atende mais de 12 municípios que compõem a regional e também municípios de outros estados do Nordeste. Ele ainda explicou que o aumento dos atendimentos se dá ao fato de que, nos últimos anos, o hospital está participando de vários projetos, como o Projeto Lean, que atua para minimizar a superlotação dos prontos-socorros.

“Além do Projeto Lean, estamos também no projeto Tele UTI Conectada, no qual vem rendendo elogios por parte da equipe médica do Incor- SP, onde, por meio dessa parceria, conseguimos um aparelho de tomografia por impedância, no qual os pacientes com problemas graves pulmonares são monitorados à beira leito por esse aparelho, fazendo com que haja maior especificidade e monitorização pulmonar trazendo maiores benefícios para o paciente. Contamos também com aparelhos de monitorização contínua, bomba de infusão contínua e ventiladores mecânicos conectados em uma central de monitorização, trazendo maior segurança aos pacientes que estão sob responsabilidades da UTI do HRI”, explicou Samuel.

Atendimentos de bucomaxilofacial

Garantindo uma assistência qualificada à população, o Hospital Regional de Itabaiana disponibiliza o serviço de cirurgia bucomaxilofacial, considerado referência na região agreste do estado. No primeiro semestre de 2024, foram realizados 1.395 procedimentos, entre consultas, suturas e cirurgias, pelos profissionais da bucomaxilofacial. Esse serviço cirúrgico é realizado em caso de traumas ou doenças que atingem o rosto e que podem causar dor física e emocional no paciente.

De acordo com Samuel Rodrigues, a unidade possui uma escala de cirurgiões aptos a realizar os procedimentos. “Somos referência da região em cirurgias bucomaxilofacial, cuidando dos pacientes que apresentam fratura maxila, malar, mandibular, nariz, cistos e tumores, levando alívio aos pacientes que necessitam do serviço, que é porta aberta aos usuários do Sistema Único de Saúde”, explicou o superintendente.

Foto SES