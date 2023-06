Hospital Regional de Neópolis atende centenas de pacientes com diabetes

Segundo o superintendente Allysson Tojal, o número de atendimentos corresponde a 10% do total de pacientes que chegam à unidade hospitalar

No dia 26 de junho, é celebrado o Dia Nacional do Diabetes, uma doença crônica que afeta milhões de pessoas em todo o país. O Hospital Regional de Neópolis tem desempenhado um papel fundamental no cuidado e tratamento desses pacientes e o superintendente do hospital, Allyson Tojal, ressalta a importância da conscientização sobre os fatores de risco, diagnóstico precoce e prevenção contra o diabetes.

De acordo com Allysson, o número de atendimentos, desde que assumiu a direção do hospital têm se mantido estável, mas que “é crucial que as pessoas estejam cientes dos fatores que podem contribuir para o desenvolvimento do diabetes e quem já possui a doença controlar a taxa de glicemia para que o aumento ou diminuição súbita não cause mal-estar”.

Allysson informou que no mês de março, o hospital atendeu um total de 393 pacientes com diabetes, seguido de 373 em abril e 320 em maio. “Esses atendimentos correspondem a 10% do número total de pacientes que chegam e precisam ser rápidos, pois são emergenciais. Quando o paciente apresenta hipoglicemia, hiperglicemia ou mesmo uma crise hipertensiva ocasionada pelo diabetes, precisamos agir imediatamente para evitar o risco de morte”, explicou.

Tojal também destaca a importância da prevenção como uma estratégia fundamental para reduzir a incidência do diabetes. “Adotar hábitos saudáveis, como uma alimentação equilibrada e a prática regular de atividades físicas, são medidas essenciais para prevenir a doença. Além disso, é necessário conscientizar a população sobre a importância do controle do peso, evitar o consumo excessivo de açúcar e monitorar regularmente os níveis de glicose no sangue, por isso a importância do Dia Nacional do Diabetes”, conclui o superintendente.

AssCom/Allysson Tojal

Foto: Divulgação