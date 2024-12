Hospital Regional de Propriá atende à demanda de 16 regiões do baixo São Francisco

O Hospital Regional de Propriá (HRP), unidade gerenciada pela Secretaria de Estado da Saúde (SES) que é referência em parto humanizado, teve um aumento em 100% no número de cirurgias eletivas gerais e ortopédicas na regional de Propriá. De janeiro a novembro de 2024, a unidade realizou 70.821 atendimentos, entre procedimentos eletivos, emergenciais, partos normais ou cesários. Além disso, no decorrer do ano, recebeu equipamentos para compor a unidade, como macas e mobiliários planejados nas alas para melhor conforto e qualidade de trabalho.

Com uma média de sete mil atendimentos mensais, o HRP oferece uma ampla gama de especialidades cirúrgicas, obstétricas, ortopédicas, neonatais e pediátricas, atendendo aos municípios de Amparo de São Francisco, Aquidabã, Brejo Grande, Canhoba, Cedro do São João, Ilha das Flores, Japoatã, Malhada dos Bois, Neópolis, Pacatuba, Propriá, Santana do São Francisco, São Francisco, Telha, Nossa Senhora de Lourdes e Muribeca.

“No Hospital Regional de Propriá, atendemos diversas complexidades, que vão desde atendimentos de emergência até grandes cirurgias. Nossa maternidade destaca-se com uma média de 400 partos por mês, abrangendo tanto partos normais quanto cesarianas. Além disso, nossa equipe de ortopedia é altamente capacitada, permitindo a realização de cirurgias ortopédicas de pequena e média complexidade. Isso resulta em um atendimento mais ágil e evita o desabastecimento, garantindo que os municípios da região do baixo São Francisco não necessitem ser encaminhados para outras localidades, a exemplo do Huse”, explicou o superintendente do HRPl, Diego Santana.

Em 2024, o Hospital recebeu monitores, bombas de infusão, cardioversores e Desfibriladores Externo Automático (Deas) para os novos leitos hospitalares. Entre os investimentos, houve a abertura da terceira sala cirúrgica com foco em procedimentos obstétricos; implantação da Ouvidoria Hospitalar; fortalecimento dos núcleos Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH), Vigilância Hospitalar e Núcleo de Segurança do Paciente.

O Núcleo de Vigilância Epidemiológica do Hospital Regional de Propriá tem se destacado na Vigilância Hospitalar Estadual. Este núcleo integra a Rede Nacional de Vigilância Hospitalar (Renave) e, apenas neste ano, notificou mais de 1.300 casos. “O sucesso do núcleo é resultado de uma busca ativa nos setores e da verificação diária de todos os prontuários de urgência, onde realizamos a notificação e investigação de cada caso. Esperamos continuar a desenvolver esse trabalho importante no próximo ano”, pontuou o superintendente.

Diagnóstico

A unidade hospitalar dispõe do Serviço de Apoio Diagnóstico e Terapêutico (Sadt), com exames laboratoriais, raio x, ultrassonografia, eletrocardiograma, tomografia computadorizada, ecocardiograma, gasometria arterial, terapia renal substitutiva, biópsia anatomopatológica.