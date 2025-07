Hospital Regional de Socorro receberá investimentos para ampliação e novos serviços

Com o objetivo de qualificar ainda mais o atendimento, melhorar os fluxos assistenciais e garantir a ampliação do serviço, o Governo do Estado assinou nesta sexta-feira, 4, durante mais uma edição do ‘Sergipe é aqui’, duas ordens de serviço que autorizam o início de obras estruturantes no Hospital Regional de Nossa Senhora do Socorro José Franco Sobrinho.

A primeira ordem de serviço contempla a construção de um novo acesso à maternidade, com área reformada de mais de 200 m² e investimento de R$261.734,35. O novo espaço contará com área de embarque e desembarque de ambulâncias, recepção, sala de espera com 14 assentos, sanitário unissex acessível, uma sala de triagem, dois consultórios com sanitários, depósito de material de limpeza e acesso direto ao setor obstétrico. A iniciativa visa proporcionar mais conforto, agilidade e segurança no acolhimento das gestantes.

A segunda ordem de serviço, no valor de R$285.842,84, contempla a construção da sala de tomografia e do novo necrotério do hospital. A sala de tomografia será implantada em uma área reformada com mais de 130 m², com sala de espera que comtempla oito assentos e sanitário unissex acessível; salas de paramentação unissex; de exame de tomografia; de comando; técnica; de entrega de resultados de laudos; de indução e recuperação pós-anestésica com dois leitos. Já o novo necrotério, com área com quase 60m², contará com sala específica, acesso exclusivo para entrada e saída de veículos.

“Entendemos a importância de oferecer um atendimento de qualidade, com um hospital estruturado e espaços amplos, que garantam acolhimento digno para toda a população. Agora, o Hospital de Socorro será contemplado com a chegada de um tomógrafo, além de passar por reformas e ampliações em seus espaços e serviços. Quero destacar e agradecer o apoio fundamental dos parlamentares sergipanos, que, por meio de emendas, têm contribuído para que o Governo do Estado possa realizar essas melhorias. É assim que levamos saúde para todos os sergipanos, descentralizando, ampliando os serviços e garantindo, na ponta, um atendimento que realmente faça a diferença”, destacou o secretário de Estado da Saúde, Cláudio Mitidieri.

Sobre a unidade

O Hospital Regional de Socorro atende 12 municípios: Nossa Senhora do Socorro, Capela, Carmópolis, Cumbe, General Maynard, Japaratuba, Maruim, Nossa Senhora das Dores, Pirambu, Rosário do Catete, Santo Amaro das Brotas e Siriri.

O Hospital realizou mais de 58 mil atendimentos este ano, registrando 1.797 pacientes internados. Somente na maternidade, foram atendidas 3.160 gestantes e realizados 333 partos. Em 2024, foram realizados 100.719 atendimentos, o que representa um aumento de 52,34% em comparação ao ano de 2023, em que 66.768 pacientes foram atendidos pela unidade.

A unidade hospitalar dispõe dos serviços de apoio diagnóstico como laboratório e exames de raio x digital fixo e móvel; eletrocardiograma; ecocardiograma; ultrassonografia; gasometria, exames e intensificador de imagem na realização das cirurgias ortopédicas de mão. A unidade hospitalar conta com os seguintes especialistas clínicos: obstetra/ginecologia, neonatologista, pediatra, infectologista, cardiologista, neurologista, ortopedista de mão e cirurgião geral.

Foto: Valter Sobrinho