HU-UFS INTENSIFICA OS ATENDIMENTOS COM CIRURGIAS PEDIÁTRICAS; INICIATIVA FAZ PARTE DO PROGRAMA NACIONAL

O HU-UFS, vinculado à Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), realizou na terça (15) mais uma ação que integra o programa Ebserh em Ação – Mais Especialistas. Foram realizadas cirurgias de postectomia em crianças acompanhadas pelo HU-UFS, que aguardavam a realização do procedimento.

A postectomia é uma intervenção cirúrgica realizada para remoção do prepúcio, a pele que recobre a glande do pênis. É indicada principalmente em casos de fimose persistente, com objetivo de melhorar a higiene local e prevenir infecções. Desta vez, foram realizados cinco procedimentos cirúrgicos.

De acordo com a gerente de Atenção à Saúde do Hospital Universitário, Flávia Janólio, o HU está empenhado em concentrar cirurgias por especialidades, mobilizando preceptores, residentes e demais profissionais em datas específicas para a realização em série de procedimentos. A iniciativa gera um combo de benefícios: fortalece a formação dos profissionais de saúde e amplia o atendimento à população que aguarda por cirurgias eletivas.

Vericleide Mota, residente no município de Laranjeiras, representa a concretização dessa iniciativa. Acompanhando o filho de 11 anos no centro cirúrgico, mostrou-se esperançosa pela oportunidade de resolver o problema do pequeno e comentou sobre o atendimento prévio que culminou na cirurgia de postectomia. “Foi tudo bem acessível, com relação a exames e consultas, tudo feito aqui mesmo. Depois que a médica falou que precisava de cirurgia, pouco tempo me ligaram para fazer. Foi mais rápido do que pensava”, relatou.

Vericleide e outras mães surpreendidas com a boa notícia para os filhos

Assim como a Vericleide, outras mães foram surpreendidas com a boa notícia para os filhos, conta a médica cirurgiã pediátrica Karina Nunes. “Quando recebemos uma criança, acolhemos uma família inteira, avós, pais e familiares, alguns também são acompanhados pelo hospital, existe uma convivência com todos. Hoje estamos para suprir a demanda e ajudar algumas famílias que aguardam cirurgia. Desta vez, participam quatro cirurgiões pediátricas e duas residentes”, explica.

Para a médica cirurgiã pediátrica Ludmila Albergaria, integrar essa equipe representa um importante momento na formação e prestação de serviço à população: “O Hospital Universitário de Aracaju é um centro de referência para muitas cirurgias, principalmente laparoscopia, também em cirurgias ambulatoriais. Isso representa o compromisso com nossos residentes e a sociedade”. Todo o cronograma de cirurgias foi cumprido conforme o previsto, e as crianças receberam alta no mesmo dia, após avaliação médica.

Saiba mais

Ebserh em Ação – Mais Especialistas é uma iniciativa da estatal em parceria com o Ministério da Saúde (MS), estando alinhada ao Programa Mais Acesso a Especialistas (PMAE), que tem como meta aumentar em 40% o número de atendimentos até dezembro. O projeto deste ano segue os mesmos moldes do que a Ebserh executou no ano passado, quando foram realizados quase 28 mil procedimentos cirúrgicos e mais de 100 mil exames, visando reduzir o tempo de espera no SUS.

Sobre a Ebserh

O HU-UFS faz parte da Rede Ebserh desde outubro de 2013. Vinculada ao Ministério da Educação (MEC), a Ebserh foi criada em 2011 e, atualmente, administra 45 hospitais universitários federais, apoiando e impulsionando suas atividades por meio de uma gestão de excelência. Como hospitais vinculados a universidades federais, essas unidades têm características específicas: atendem pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS) ao mesmo tempo que apoiam a formação de profissionais de saúde e o desenvolvimento de pesquisas e inovação.

Texto e foto Ascom HU-UFS