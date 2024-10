Humorista Flavio Andradde traz peça ‘Jogando conversa fora” para Aracaju

O humorista pernambucano Flavio Andradde, também conhecido como o Tabacudo, estará em Aracaju nesta sexta-feira, 1° de novembro, com o stand up “Jogando Conversa Fora”. Flavio vai apresentar suas vivências, reflexões e reviravoltas pessoais para transportar o público a um universo de risadas durante seu show.

Ao basear suas histórias em observações do cotidiano, o humorista cria uma conexão genuína com a plateia, tornando seus relatos ainda mais próximos e envolventes.

O espetáculo produzido por Villela Produções ocorrerá nesta sexta-feira, 1º, às 20 horas, no teatro Atheneu. Os ingressos estão disponíveis na bilheteria do teatro e no site Ingresso Digital, com valores entre R$ 50 e R$ 100.

O pernambucano Flavio Andradde tem uma forte presença digital e acumula aproximadamente 2 milhões de seguidores em seu perfil no Instagram, onde publica recortes dos seus shows, a rotina da turnê e também seu dia a dia como pai. O sucesso vai além das redes sociais, pois ele reúne 820 mil inscritos em seu canal do YouTube, que conta com mais de 150 milhões de visualizações.

Neste show ele sobe aos palcos com um texto sem temas polêmicos, com uma pegada leve e descontraída para passar uma noite “Jogando Conversa Fora” com o público.

Texto e foto: Sheila Milena Oliveira Dias