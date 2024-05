I Baile Beneficente da Apae de Socorro Celebra o Dia das Mães com Solidariedade

A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) de Nossa Senhora do Socorro realizou no último sábado, 18 de maio, o I Baile Beneficente em alusão ao Dia das Mães. O evento, que aconteceu no complexo Sesi localizado no Marcos Freire II, foi marcado pela solidariedade e muita alegria.

Com o objetivo de angariar recursos para saldar dívidas da instituição, o baile contou com o apoio de amigos e de toda a família apaeana. Atualmente, a Apae de Nossa Senhora do Socorro atende 120 assistidos e possui uma fila de espera que ultrapassa 40 pessoas com deficiência aguardando por assistência.

A noite teve início às 19h e foi repleta de música, gastronomia e momentos especiais. O ponto alto da programação musical foi o show do cantor Ailton Alves Retrô, que encantou os presentes com clássicos dos anos 60, 70 e 80.

O evento contou com a presença de diversas personalidades importantes que contribuíram para o sucesso da noite. Entre os presentes, estavam a presidente da Feapaes/SE, Mônica Carmélia Marinho de Souza, o vice-Presidente da Apae Socorro, Carlos Cunha, a deputada Estadual Carminha Paiva, o deputado Estadual Samuel Carvalho, a Srª Elma Paixão, o vereador Léo Rocha e sua esposa Barnielly Rocha, o pastor Everaldo Vieira e sua esposa Silvana Goes, Abraão Guimarães e sua esposa Zineide Paixão, a Srª Marieta Paixão, Miguel Modesto e sua esposa Carla Modesto, Ana Nicolau, Anderson Charles, Patrícia Melo da Cia de Arte Mafuá e Vera da VL Decoração.

Em sua fala, a Presidente da Feapaes/SE, Mônica Souza, destacou a importância do evento para a instituição. “Eventos como este são fundamentais para garantir a continuidade dos nossos serviços e mostrar a força da nossa comunidade. Agradeço imensamente a todos que participaram e contribuíram para o sucesso desta noite tão especial,” afirmou Mônica Souza.

A Presidente da Apae Socorro, Ilzane Santos, também agradeceu a todos os colaboradores e amigos que contribuíram para o sucesso do evento. “Nossos agradecimentos a todos os colaboradores da Instituição Apae Socorro e aos amigos que contribuíram para o sucesso do nosso evento,” ressaltou Ilzane.

O I Baile Beneficente foi um sucesso e reafirmou a importância da união e da solidariedade para a continuidade dos serviços prestados pela Apae de Nossa Senhora do Socorro. A instituição segue empenhada em proporcionar um atendimento de qualidade para todas as pessoas com deficiência que necessitam de seus serviços.

Sobre a Apae de Nossa Senhora do Socorro

A Apae de Nossa Senhora do Socorro é uma instituição comprometida com a defesa de direitos e a promoção da inclusão social de pessoas com deficiência. Com um trabalho baseado no respeito e na dignidade humana, a entidade busca constantemente ampliar sua capacidade de atendimento e oferecer serviços de excelência para seus assistidos.

Apoie a Apae

Para continuar realizando eventos e projetos que beneficiem a comunidade, a Apae de Nossa Senhora do Socorro conta com o apoio de todos. Sua contribuição é fundamental para que possamos seguir transformando vidas.

Foto assessoria

Por Marcelo Carvalho