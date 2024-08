I Corrida dos Servidores Públicos Estaduais será dia 15 de novembro

Organizada pela Secretaria de Estado da Administração em parceria com a Secretaria de Esporte e Lazer

No intuito de promover a saúde e o bem-estar dos servidores públicos do Estado, o Governo de Sergipe, através da Secretaria de Estado da Administração (Sead) em parceria com a Secretaria de Estado do Esporte e Lazer (Seel), realizará a I Corrida dos Servidores Públicos Estaduais de Sergipe no dia 15 de novembro deste ano, às 16h, na Orla de Atalaia. A reunião decisiva sobre o evento ocorreu nesta segunda-feira, 5, entre representantes da Sead e da Federação Sergipana de Atletismo.

Com a data definida, o próximo passo é unir esforços para montar o cronograma detalhado e realizar a licitação da empresa que será responsável pela organização da corrida. Esta etapa é crucial para garantir que o evento seja bem-sucedido e ofereça uma experiência positiva para todos os participantes.Para a secretária da Administração, Lucivanda Nunes, a I Corrida dos Servidores Públicos Estaduais reflete o compromisso do governo em promover iniciativas que incentivem a qualidade de vida do seu funcionalismo. “Ao valorizar a saúde e o bem-estar dos funcionários públicos, a administração estadual reforça seu reconhecimento pelo trabalho dedicado desses profissionais”, avalia.

A corrida, que inicialmente havia sido planejada para outubro, mês do servidor público, ocorrerá em novembro devido às eleições municipais. A data das inscrições ainda não foi definida. A inscrição será aberta ao público em geral. Ainda segundo Lucivanda, a finalidade desta corrida é incentivar a saúde e o bem-estar dos servidores públicos estaduais, e reconhecer o impacto positivo que esses profissionais têm na administração pública. O evento também faz parte das ações de valorização do servidor público, tradicionalmente comemorado em outubro.

Reunião

Participaram da reunião para definição da Corrida dos Servidores Públicos Estaduais, o diretor Administrativo e Financeiro, Marcus Sândalo; o assessor de gestão, Fábio Dantas e as duas representantes da Federação Sergipana de Atletismo, a presidente Ethel Menezes e a diretora técnica Silvana Oliveira.

Fonte e foto ASN