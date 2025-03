I SEMINÁRIO DE ARTESANATO EM CERÂMICA DE SERGIPE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE SANTANA DE SÃO FRANCISCO

O Governo de Sergipe promove mais uma ação para capacitar e fortalecer o setor artesanal, promovendo conhecimento técnico, inovação e valorização econômica e cultural. Nos próximos dias 4 a 6 de abril, o município de Santana do São Francisco, na região do baixo São Francisco, sediará o ‘I Seminário de Artesanato em Cerâmica de Sergipe’, realizado por meio da Secretaria de Estado do Trabalho, Emprego e Empreendedorismo (Seteem).

Para oferecer conhecimento técnico sobre processos produtivos e inovação na cerâmica artesanal, a gestão convidou o ceramista Nicodemos Farias, de Brasília, especialista em diferentes técnicas de produção. Ele irá ministrar a palestra “Fornos de cerâmica e suas construções sustentáveis”, para levar conhecimento que colabore com a redução da insalubridade na feitura da cerâmica, forte característica da região, com massiva produção.

O evento é voltado para artesãos ceramistas, pesquisadores, empresários do setor artesanal e gestores públicos e culturais. Segundo a diretora de Artesanato, Daiane Santana, a gestão estadual realizou um trabalho de pesquisa envolvendo professores, órgãos e instituições parceiras, para diagnosticar a realidade da produção artesanal em Santana do São Francisco. O Seminário é uma primeira ação buscando atender as necessidades verificadas.

“Procuramos entender qual era o fluxo e a dificuldade que os artesãos de Santana do São Francisco têm. Já sabemos a situação administrativamente, mas agora chegou a parte prática. A gente tem que descobrir como aplicar junto com quem de fato entende o artesanato, que são os artesãos. No dia 5 nós estaremos lá para, junto com os artesãos, colocar em prática o que estamos aqui idealizando”, explicou.

O segundo momento será de levar aos produtores locais a possibilidade de experimentar o comércio nacional. “Esperamos fazer com que eles entendam que, quanto mais fazem peças com qualidades, mais isso agrega valor ao seu produto, e fica mais fácil colocar nas vitrines das feiras nacionais do segmento, até levando para fora do país. Há um conjunto de fatores que se elevam quando você tem um planejamento pensado para uma cidade e uma categoria”, completou Daiane Santana.

Qualidade de vida

O especialista em fornos convidado para o Seminário vem ao encontro de uma das principais dificuldades encontradas na cidade: os atuais métodos para queima da cerâmica. Além de socioambientalmente inadequados, pois oferecem risco à saúde das pessoas e ao equilíbrio da natureza, também são economicamente insustentáveis a longo prazo.

Atualmente, o volume e a intensidade do uso dos fornos convencionais tem sido fator de queda na qualidade de vida e de saúde dos artesãos e da comunidade, devido à grande emissão e fumaça no meio ambiente. O pesquisador Nicodemos Farias, em sua participação, irá mostrar como fabricar um modelo de forno mais ecologicamente viável.

Programação

Na programação do evento, que vai de 4 a 6 de abril, na Escola Afonso de Oliveira Fortes, em Santana do São Francisco, também está prevista a presença de representantes do Programa do Artesanato Brasileiro (PAB), gerido pela Secretaria Nacional do Artesanato e do Microempreendedor Individual do Ministério do Empreendedorismo, Microempresa e Empresa de Pequeno Porte. As ações conjuntas com o Governo Estadual serão tema também de palestra aos presentes.

No primeiro dia da programação haverá o início da confecção do forno com o especialista Nicodemos Farias. Já o dia 5 contará com a presença e fala de gestores estaduais, municipais e de órgãos parceiros como Fecomércio e Sebrae, além de palestra e mesa de debates. A expectativa da Seteem é receber pessoas oriundas de diversos municípios que atuam com a tipologia da cerâmica em Sergipe.

Foto: Igor Matias