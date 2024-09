I Simplifica MROSC reunirá organizações da sociedade civil

A Secretaria de Estado de Assistência Social, Inclusão e Cidadania (Seasic) promoverá o Primeiro Encontro Estadual de Gestores de Parceria com as Organizações da Sociedade Civil (OSCs), o Simplifica MROSC, na próxima sexta-feira, dia 16 de setembro, às 8h, no Conservatório de Música de Sergipe, em Aracaju.

O evento tem o objetivo de disponibilizar informações referentes à elaboração e apresentação de propostas e prestação de contas demandadas nas parcerias com recursos oriundos de emendas parlamentares estaduais destinadas às OSCs.

Segundo a secretária de Estado da Assistência Social, Inclusão e Cidadania, Érica Mitidieri, o evento é uma oportunidade para a elucidação do funcionamento dos trâmites. “A nossa equipe está pronta para orientar todos os representantes em todo processo de formalização, execução e planejamento de propostas. Os nossos objetivos são o bom andamento da execução e o zelo com os recursos públicos para fortalecer e fazer o nosso papel de garantir a cidadania a todos que precisam”, pontua.

As inscrições foram iniciadas na última quinta-feira, 5, e se encerram nesta terça-feira, 10, por meio do formulário: https://forms.gle/jZJNG5uXGp9hGBuv9

fonte e foto ASN