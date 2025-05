Iandê Albuquerque lança novo livro em Aracaju neste sábado, 17 de maio

Neste sábado, 17 de maio, o Shopping Jardins será palco do lançamento do mais novo livro de Iandê Albuquerque, “Quero me pedir desculpas por todas as vezes que me culpei quando não era minha culpa”. A partir das 16 horas, o escritor estará na Livraria Escariz para um encontro especial com seus leitores e apreciadores do seu trabalho. O acesso será gratuito.

Com sua escrita sensível e acolhedora, Iandê apresenta uma obra que é, ao mesmo tempo, um manifesto íntimo e um gesto de empatia coletiva. Com mais de 300 mil livros vendidos, ele se tornou uma referência para quem busca reflexões sobre autoconhecimento e resiliência.

A obra é um chamado à reflexão sobre as culpas que as pessoas carregam e os perdões que elas devem a si mesmo, abordando com profundidade temas como autocuidado, autoconhecimento e superação. Mais que um lançamento, o evento será um espaço para trocas afetivas, autógrafos e conexão. Oportunidade única de conhecer de perto o autor conhecido por milhares de leitores em todo o país.

Iandê no Shopping Jardins

O quê? O escritor Iandê Albuquerque lança em Aracaju o livro “Quero me pedir desculpas por todas as vezes que me culpei quando não era minha culpa”.

Quando? Sábado, 17 de maio, às 16 horas.

Onde? Livraria Escariz do Shopping Jardins – Av. Ministro Geraldo Barreto Sobral, 215, bairro Jardins, Aracaju | SE.

Informações: (79) 3217-3175 | (79) 98113-7063.

Foto: Divulgação – Lotti+Caldas Comunicação