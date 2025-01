IANNA DE DR. THIAGO TOMA POSSE COMO A PRIMEIRA MULHER ELEITA PREFEITA DE NOSSA SENHORA DAS DORES

Nesta quarta-feira, 1º de janeiro, Nossa Senhora das Dores viveu um momento histórico: a posse de Ianna de Dr. Thiago como a primeira mulher eleita para comandar o município. A cerimônia, realizada na Câmara Municipal de Vereadores, simbolizou o início de uma nova era na política local e um importante avanço na representatividade feminina nos espaços de poder.

Além de quebrar barreiras ao ser eleita, Ianna vivenciou um momento inesquecível logo após as eleições. Apenas um dia depois de ser escolhida pelo povo, deu à luz sua segunda filha, Áurea, marcando o começo de duas jornadas transformadoras: a maternidade e a liderança do município.

Esposa do ex-prefeito Dr. Thiago, que governou Nossa Senhora das Dores de 2017 a 2020, Ianna reconhece os desafios enfrentados pelas mulheres na política. Em seu discurso de posse, ela destacou que assumir a prefeitura não é apenas ocupar um cargo, mas sim firmar um compromisso com a população dorense. “A política, para mim, é antes de tudo um ato de serviço. Governarei ao lado do meu vice, Hélio das Cruzes, e da minha equipe, ouvindo as vozes da nossa gente com transparência, ética e responsabilidade. Quero que cada dorense se sinta parte deste projeto. Meu objetivo é fazer o melhor por Nossa Senhora das Dores e por cada cidadão”, a fala emocionada foi recebida com calorosos aplausos, refletindo a confiança e a esperança depositadas em sua gestão.

Dr. Thiago, ex-prefeito e esposo da nova gestora, também enalteceu a trajetória e o potencial de Ianna. “Ianna representa coragem, renovação, dedicação e, acima de tudo, a força da mulher. Ela está escrevendo um novo capítulo na história de Nossa Senhora das Dores, e tenho plena confiança de que sua liderança trará grandes avanços para o nosso município”, afirma.

Equipe de trabalho anunciada

Logo no início do mandato, a prefeita Ianna definiu os nomes que compõem sua equipe de governo, formada por profissionais escolhidos para atender às necessidades do município com eficiência e compromisso. Confira:

Secretaria de Finanças, Administração e Planejamento: Bhona Resende

Secretaria de Educação, Esporte e Cultura: Alexandre Barreto

Secretaria de Infraestrutura: Hermerson Santos

Secretaria de Agricultura: Arthur Souza

Secretaria de Assistência Social: Jackeline Cardoso

Gabinete: Thayça Góes

Secretaria de Saúde: Izidério Souza

Procuradoria Geral: Manuel Silva Neto

Secretaria de Governo: Valéria Teixeira

Com essa equipe, Ianna reforça o compromisso de realizar uma gestão participativa e ética, focada no bem-estar da população dorense e no desenvolvimento do município.

A posse de Ianna de Dr. Thiago representa não apenas um marco histórico para Nossa Senhora das Dores, mas também uma nova esperança de avanços, inclusão e progresso para toda a cidade.

Texto e foto Regiane Sá