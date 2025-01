Iara Martins toma posse como prefeita do município de Pacatuba

Nesta quarta-feira (1º), a prefeita eleita de Pacatuba, Iara Martins (PSD), e o vice na chapa, Jerônimo Izidorio (UB), tomaram posse. A solenidade aconteceu na sede do município e foi dividida em três momentos.

Em primeiro momento aconteceu a posse dos vereadores na sede do Legislativo, onde os presentes assistiram a eleição da nova mesa diretora para o biênio 2025-2026.

Em seguida, a prefeita eleita Iara participou de uma missa solene realizada na Igreja Matriz São Félix de Cantalício. Lá, agradeceu a Deus e ao padroeiro da cidade, pela vitória e pediu sabedoria para governar o município pelos próximos quatro anos.

“Temos muitos projetos, diversos programas e sabemos qual rumo devemos seguir, mas venho aqui, na frente de todos, rogar ao Senhor que mantenha em mim a humildade, sabedoria e discernimento para que eu possa conduzir a gestão municipal com decisões certeiras e atitudes corretas.”, disse.

Depois, ocorreu a cerimônia de posse no Centro Municipal. A gestora nomeou os secretários, discursou, agradeceu ao vice-prefeito, Jerônimo, ao esposo e ex-prefeito da cidade, Alexandre Martins, aos seus apoiadores e familiares e manifestou gratidão ao povo pacatubense.

“É com gratidão e humildade que assumo hoje essa missão que o povo de Pacatuba me confiou. Tenho certeza de que o nosso projeto será capaz de melhor traduzir os sentimentos e as necessidades solicitadas pelas vozes da população pacatubense”, disse a prefeita.

Texto e foto assessoria