IBGE abre inscrições para 175 vagas temporárias para coleta em Sergipe

Estão abertas as inscrições para 9.590 vagas temporárias de trabalho no Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), para atuação nas pesquisas domiciliares, econômicas e geocientíficas em todo o Brasil. Para Sergipe, foram destinadas 175 vagas. As inscrições devem ser feitas no site da Fundação Getúlio Vargas (FGV) e estão abertas até as 23h59 do dia 11 de dezembro de 2025.

Os processos seletivos simplificados abrangem as funções de Agente de Pesquisas e Mapeamento (APM) e Supervisor de Coleta e Qualidade (SCQ). A seleção envolve prova objetiva de múltipla escolha, que será aplicada no dia 22 de fevereiro de 2026.

Em Sergipe, do total de vagas, 158 são para APM e 17 para SCQ distribuídas entre municípios de Aracaju, Estância, Itabaiana, Lagarto, Nossa Senhora das Dores e Propriá. As provas serão aplicadas presencialmente em todos os municípios em que há oferta de vagas. A aplicação, realizada pela FGV em dois turnos, possibilita a participação dos candidatos nas provas das duas funções. Pela manhã, será aplicada a prova para a função de APM e, à tarde, para a de SCQ.

De acordo com o presidente do IBGE, Marcio Pochmann, “os novos processos seletivos simplificados reforçam o compromisso do IBGE com a produção de informações confiáveis e atualizadas, essenciais para a formulação de políticas públicas, o planejamento territorial e a tomada de decisões em diversas áreas da sociedade, fortalecendo o Sistema Estatístico e Geográfico Brasileiro.”

Para Agente de Pesquisas e Mapeamento, a remuneração é de R$ 2.676,24, e as atribuições envolvem coleta de dados estatísticos em domicílios e estabelecimentos, o apoio a levantamentos geográficos e cartográficos, o registro e transmissão de informações em sistemas eletrônicos e a elaboração de relatórios.

Já para Supervisor de Coleta e Qualidade (SCQ), a remuneração é de R$ 3.379. Entre as atribuições, estão planejamento e a gestão das atividades de coleta, a supervisão das equipes e da qualidade dos dados, a avaliação técnica dos questionários e a elaboração de relatórios. Para serem contratados nesta função, os aprovados devem ter Carteira Nacional de Habilitação (CNH) categoria B dentro do prazo de validade.

Para ambos os cargos, são assegurados benefícios como Auxílio Alimentação (no valor de R$ 1.175); Auxílio Transporte; Auxílio Pré-escolar; férias proporcionais e 13º salário proporcional.

Por Paloma Abdallah e Magali Alves de Andrade – Superintendência estadual do IBGE em Sergipe – Foto: Licia Rubinstein/Agência IBGE Notícias