IBGE altera os limites de sete municípios do estado de Sergipe

Sete dos 75 municípios sergipanos tiveram alterado o tamanho de seus territórios. Segundo o IBGE, ao todo 199 municípios brasileiros tiveram atualizações de seus limites entre 1º de maio de 2022 e 31 de julho de 2023.

A atualização no cálculo da Área Territorial para 2023 resultou no valor total da extensão territorial do Brasil de 8.510.417,822 km², indicando um ajuste de 0,051 km² na comparação com o valor publicado em 2022 (8.510.417,771 km²).

As alterações nos limites municipais foram verificadas em Canindé de São Francisco, Poço Redondo, Monte Alegre de Sergipe, Nossa Senhora da Glória, Gararu, Graccho Cardoso e Feira Nova.