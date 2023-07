IBGE prorroga inscrições para processos seletivos com 135 vagas para Sergipe

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), informa que prorrogou até o próximo domingo (23) as inscrições para os processos seletivos com 135 vagas em Sergipe para Agente de Pesquisas e Mapeamento (APM) e Supervisor de Coleta e Qualidade (SCQ) nos 26 estados do país e no Distrito Federal.

Em Sergipe são oferecidas 120 vagas para APM, que exige o nível médio completo, e 15 para SCQ, que, além do ensino médio completo, requer Carteira Nacional de Habilitação (CNH) no mínimo categoria B. Há reserva de vagas para pessoas pretas ou pardas e para pessoas com deficiência.

Foto: Helena Pontes/Agência IBGE de Notícias/Arquivo