Deputado Ibrain cobra explicações à Energisa sobre constantes quedas de energia em Lagarto

O deputado estadual Ibrain de Valmir (PV) solicitou informações à Energisa após diversas reclamações de moradores sobre as constantes quedas de energia registradas nos últimos meses, especialmente no povoado Brejo, em Lagarto.

Segundo o parlamentar, somente no mês passado foram registradas mais de dez interrupções no fornecimento de energia, o que tem causado prejuízos e transtornos à população.

“Recebi novas reclamações de moradores do povoado Brejo logo nas primeiras horas desta manhã. A comunidade está cansada de sofrer com a instabilidade no serviço. Queremos saber o que está acontecendo, se há falta de investimento, falha técnica ou problemas na rede da própria concessionária”, afirmou Ibrain de Valmir.

O deputado destacou que o papel do seu mandato é cobrar respostas e soluções para garantir que os serviços públicos e essenciais funcionem com qualidade e respeito aos consumidores.

“Nosso mandato é a voz do povo. Quando a energia falta, é o comércio que perde, é o estudante que fica sem estudar, é a família que sofre. Estamos atentos e vamos continuar cobrando melhorias até que o problema seja resolvido”, reforçou o parlamentar.

Ibrain de Valmir protocolou ofício oficial à Energisa solicitando detalhamento técnico das causas das interrupções e o plano de investimento e manutenção previsto para o município e região.

Texto e foto assessoria