Ibrain de Valmir destaca a inauguração de escola pública modelo em Lagarto

Durante Sessão Plenária na Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese), nesta quarta-feira (12), o deputado Ibrain de Valmir (PV) disse que esteve no município de Lagarto junto à equipe do Governo do Estado, do prefeito Sérgio Reis e do deputado Fábio Reis, para a inauguração de uma escola modelo.

O deputado declarou que é uma escola polivalente, que irá atender os alunos com um padrão de uma escolar particular. “Fiquei abismado com a qualidade do serviço realizado pelo Governo do Estado e a Secretaria de Educação de Sergipe”, disse.

“É uma escola totalmente climatizada, onde a entrada possui um registro facial para a segurança do aluno e do professor, tem auditório, laboratórios com computadores modernos e áreas para práticas de artes e cultura”, detalhou o parlamentar dando destaque para a obra realizada e parabenizou o Governo do Estado.

Foto: Jadilson Simões/Agência de Notícias Alese

Por Débora Nepomuceno Marques