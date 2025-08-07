Ibrain de Valmir destaca retorno do Lagarto Futsal ao Ginásio Ribeirão com novo piso

Torcedor fiel do Lagarto Futsal, o deputado estadual Ibrain de Valmir (PV) celebrou o retorno do time aos jogos no Ginásio Ribeirão, que passa por melhorias estruturais. A principal novidade é a instalação de um novo piso, garantindo mais segurança e qualidade para os atletas e torcedores.

“É uma alegria ver o piso novo sendo instalado e saber que o nosso Ribeirão volta a ser palco dos jogos do nosso Verdão, o Lagarto Futsal. Isso é resultado do trabalho conjunto entre o Governo do Estado, por meio da nossa secretária Mariana e do secretário Rafael, que não mediram esforços para garantir essa conquista para o esporte lagartense”, afirmou Ibraim.

Durante visita ao ginásio, o deputado reforçou o convite à torcida. “Fala, meu povo! Quinta-feira tem jogão da seleção, do Verdão, às 20h no Ribeirão. A entrada é gratuita, e os cem primeiros torcedores que chegarem vão ter uma surpresa. Vamos lotar o ginásio e apoiar o nosso Verdão com força total!”

Ibraim destacou que o esporte fortalece o vínculo entre a comunidade e o time que já conquistou o coração dos lagartenses.

Ascom – Deputado Ibrain de Valmir (PV)