Ibrain de Valmir participa do Desfile Cívico e da Procissão da Padroeira em Lagarto

O município de Lagarto viveu dias marcados por emoção, fé e civismo neste fim de semana. Em dois eventos simbólicos e históricos, o Desfile Cívico de 7 de Setembro e a Procissão de Nossa Senhora da Piedade, padroeira da cidade, a população se reuniu para celebrar valores que unem tradição, cultura, fé e identidade lagartense.

O deputado estadual Ibrain de Valmir (PV) esteve presente nas duas ocasiões, destacando a importância desses momentos para o fortalecimento do sentimento de pertencimento e para a valorização da história e da cultura local.

O Desfile Cívico 2025 entrou para a história como o maior já realizado em Lagarto. Foram 19 escolas municipais e estaduais, forças militares, organizações sociais e grupos culturais que transformaram as ruas em um verdadeiro espetáculo de cidadania e inclusão. A Prefeitura garantiu uma estrutura organizada e inédita: arquibancadas, telões em pontos estratégicos, postos de hidratação, quatro ambulâncias e, pela primeira vez, o Camarote da Acessibilidade, reforçando o compromisso da gestão com a inclusão. Para Ibrain, o momento não apenas celebrou a Independência do Brasil, mas também reafirmou o papel da educação, da cultura e da participação popular na construção de uma Lagarto mais justa e humana.

“Lagarto vive um novo momento e esse desfile é a comprovação disso, de como nosso povo se reconhece forte e em desenvolvimento. O desfile de sete de setembro é exaltação e reafirmação de nossa identidade nacional e local”, declarou.

Já a Procissão de Nossa Senhora da Piedade, padroeira de Lagarto, reuniu fiéis e lideranças políticas em uma demonstração de fé e devoção. Um momento de espiritualidade profunda, que reforça os laços da comunidade com suas tradições religiosas e renova a esperança do povo lagartense. Ibrain fez o percurso ao lado do prefeito Sérgio Reis, da vice-prefeita Suley Menezes, do governador em exercício, Zezinho Sobral e do deputado federal Fábio Reis.

Ao participar dos dois eventos, Ibrain ressaltou a relevância de se preservar e valorizar as manifestações culturais e religiosas que fazem parte da identidade do município. “São momentos que unem nosso povo, fortalecem nossa história e mostram o quanto Lagarto é grande quando caminha junto”, destacou. Após a cerimônia, Ibrain manteve a tradição de seu pai, Valmir Monteiro, e recebeu lideranças e amigos em sua casa.

Ascom – Deputado Ibrain de Valmir (PV)