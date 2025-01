Ibrain prestigia posse de Sérgio Reis e abre as portas da prefeitura para um novo tempo

Foi com a sensação de alma lavada e de justiça feita, que nesta quarta-feira, 01, o deputado estadual Ibrain de Valmir prestigiou a solenidade de posse do novo prefeito da cidade Lagarto. Ao lado da sua vice, Suely Menezes, Sérgio Reis assumiu o comando da cidade pelos próximos quatro anos com o compromisso de levar dignidade ao seu povo.

A programação foi iniciada com a solenidade de posse do prefeito, da vice-prefeita e dos 17 vereadores eleitos na faculdade Ages, seguida pela Missa solene no Santuário Mariano de Nossa Senhora da Piedade e finalizada com a transmissão do cargo na praça da Piedade.

Depois de anos de abandono, perseguição e pouco caso, o povo de Lagarto vai voltar a sorrir. A união das famílias Reis e Monteiro teve o único propósito de devolver a dignidade para o seu povo. Além disso, a nova gestão traz uma sensação de justiça pela memória do saudoso ex-prefeito Valmir Monteiro. O seu legado estará vivo no trabalho do atual prefeito Sérgio Reis, que sempre fez questão de exaltar o trabalho da maior liderança política do município.

Bastante emocionado, o deputado Ibrain foi surpreendido pelo prefeito empossado que lhe deu as chaves da prefeitura para que, na memória do seu pai e pelas traições sofridas, abrisse as portas para a nova gestão. Com lágrimas nos olhos e ovacionado pelo povo, o parlamentar seguiu e abriu as portas um novo tempo da sua cidade.

Segundo Ibrain, a emoção desse momento foi inexplicável. “Senti a presença do meu pai ao meu lado. Em muitos momentos não segurei a emoção, pois sonhamos muito em poder devolver a alegria do nosso povo. Tenho certeza de que Sérgio, ao lado de Suely, trarão de volta a sensação de cuidado e zelo que Valmir oferecia aos lagartenses. Parabéns, meu prefeito. Estamos juntos”, finalizou.

