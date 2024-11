Deputado Ibrain prestigia participação de Sérgio no ‘Café com o Futuro’

Na manhã desta sexta-feira, 29, o deputado estadual Ibrain de Valmir (PV) prestigiou a participação do prefeito eleito da cidade de Lagarto, Sérgio Reis, no Rotary Club, onde aconteceu o bate papo ‘Café com o Futuro’. Durante o evento ele teve a oportunidade de dialogar sobre o desenvolvimento empresarial do município apartir de 2025.

O prefeito eleito teve a oportunidade de conversar com os empresários e com os diretores do Banco Banese sobre ideias e projetos que pretende implementar durante a sua gestão na cidade de Lagarto.

O deputado Ibrain falou sobre a importância da troca de experiências. “O prefeito está disposto e muito preparado para cuidar do nosso povo. Hoje ele teve a oportunidade de expor todos os projetos idealizados para mudar a realidade dos lagartenses”, finalizou.

Fonte e foto assessoria