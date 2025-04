Ibrain reforça apoio ao Lagarto Folia: “Aqui não tem camarote de luxo, tem acolhimento do povo”

O município de Lagarto se prepara para viver dias de festa, cultura e valorização da identidade sergipana com a realização do Lagarto Folia 2025, entre os dias 19 e 21 de abril, na Avenida da Bica. O evento celebra o aniversário da cidade, comemorado no dia 20 de abril, e conta com o apoio do Governo do Estado de Sergipe, por meio da Fundação de Cultura e Arte Aperipê de Sergipe (Funcap), em parceria com a gestão municipal. O deputado estadual Ibrain de Valmir usou a tribuna, nesta terça-feira, para destacar a importância econômica da festa e convidar parlamentares e sociedade.

Com uma programação que reúne mais de 20 atrações musicais, entre artistas locais e nomes reconhecidos nacionalmente, o Lagarto Folia promete movimentar a economia local, gerar empregos diretos e indiretos, e fortalecer ainda mais a cultura popular sergipana. A estrutura do evento conta com serviços integrados de limpeza urbana, segurança, assistência em saúde e trânsito, garantindo conforto e tranquilidade ao público.

“Este fim de semana será de festa em Lagarto. Comemoramos os 145 anos fa cidade e terá o Lagarto Folia. Não temos camarote de luxo, temos acolhimento do povo. O Lagarto Folia é uma festa feita para todos, democrática, que valoriza nossa cultura, gera emprego e aquece a economia da nossa cidade. Meu mandato está à disposição do desenvolvimento de Lagarto e da integração entre o Governo do Estado, prefeitura e o nosso povo.”

Ascom – Deputado Estadual Ibrain de Valmir (PV)