Idosos de Areia Branca participam de atividades do programa Viva Mais com novas fardas

O programa Viva Mais de Areia Branca beneficia o grupo de idosos Renascer com novas fardas e atividades de dança, música e oficinas, promovendo saúde e inclusão social.

Grupo de idosos Renascer recebe novas fardas e continua atividades do programa Viva Mais

O grupo de idosos Renascer, em Areia Branca, recebeu novas fardas como parte das ações do programa Viva Mais, promovido pela gestão municipal. Os participantes seguem engajados em atividades que promovem saúde, socialização e bem-estar.

O prefeito Talysson de Valmir destacou a importância de valorizar a população idosa, fortalecendo programas que incentivem a participação ativa na comunidade.

“Todos receberam suas novas fardas e seguem firmes em diversas atividades que fazem toda a diferença: dança, música, oficinas e muito mais. É a gestão municipal cuidando de quem merece todo carinho e atenção”, destacou o prefeito.

Atividades diversificadas promovem bem-estar

Entre as ações do programa, os idosos participam de dança, música, oficinas e outras atividades recreativas, que estimulam a mente e o corpo. A entrega das novas fardas contribui para fortalecer a identidade do grupo e aumenta a motivação dos participantes.

O programa Viva Mais é uma iniciativa da Secretaria Municipal de Assistência Social e tem como objetivo melhorar a qualidade de vida da população idosa, promovendo saúde física, emocional e social.

