IGREJA BATISTA SEMENTE PROMOVE EVENTO PARA DISCUTIR EQUILÍBRIO AMBIENTAL NO MUNICÍPIO DE ARACAJU

No próximo final de semana (dias 28 e 29), a Igreja Batista Semente em Aracaju, conhecida pela sua atuação em favor da afirmação sexual e de gênero no meio evangélico cristão, promoverá um evento para discutir questões ambientais e climáticas na cidade.

O evento denominado “Pé no Mangue, Fé no Reino: diálogos socioambientais e fé” ocorrerá no sábado, na Comunidade Prainha, no Barracão do Mestre Humberto, nos turnos da manhã e da tarde (das 9h às 17h), com almoço sendo vendido a preço popular pela própria comunidade.

A Comunidade Prainha, localizada no Bairro Industrial, foi reconhecida em 2023 como Patrimônio Cultural e Imaterial pela Câmara Municipal de Aracaju, através de projeto de lei proposto pela vereadora Professora Ângela Melo (in memoriam). Essa comunidade trava uma luta com o poder público para legalizar o que hoje é uma ocupação.

Já no domingo ocorrerá um culto temático no Hotel Jangadeiro, no Centro de Aracaju, das 10h às 12h, com a presença do Pastor Josias Vieira, da Igreja Batista Coqueiral, localizada em Pernambuco.

Segundo os organizadores, o objetivo do evento é reafirmar o compromisso enquanto igreja evangélica batista com pautas ambientais e a defesa da criação. Os diálogos se darão em torno da importância de entender o que é justiça ambiental, como essas questões atravessam o território de Sergipe e como se pode aliar isso com a fé em Jesus Cristo.

A inscrição no evento pode ser feita no seguinte link:

https://forms.gle/bcL2xvqihZDr48rh9

