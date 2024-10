Iguá anuncia mil vagas para banco de talentos em todas regiões de SE

A Iguá Saneamento, concessionária responsável pela operação parcial dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário em Sergipe, anuncia a abertura de seu banco de talentos para a nova operação no estado. Serão oferecidas cerca de mil oportunidades em todas as regiões sergipanas, com vagas em funções como agente de atendimento, operador de sistema de tratamento de esgoto e água, encanador, além de outras posições administrativas e operacionais.

A notícia foi recebida com entusiasmo pelo governo, sendo vista como um indicativo dos benefícios sociais e econômicos que foram projetados durante os debates que antecederam o leilão realizado em agosto, na Bolsa de Valores de São Paulo. “Desde o início do processo que levou à concessão parcial dos serviços de água e esgoto, mencionávamos os impactos socioeconômicos positivos que poderiam ser gerados. A criação de novos empregos era um deles. Esta notícia confirma nossas expectativas. É só o começo do ciclo de crescimento com a concessão.”, destacou Milton Andrade, presidente da Agência Sergipe de Desenvolvimento (Desenvolve-SE).

A Iguá atuará em 74 municípios sergipanos, com investimentos previstos ao longo dos 35 anos de contrato. Serão aportados mais de R$ 2,4 bilhões em água e R$ 3,8 bilhões em esgoto, totalizando R$ 6,4 bilhões. Deste montante, R$ 2,8 bilhões serão aplicados nos primeiros cinco anos de operação. Como resultado, estima-se a criação de 7 mil empregos diretos e 13 mil indiretos, além da ampliação da Tarifa Social de 2% para até 5%.

Para o Secretário de Estado do Trabalho, Emprego e Empreendedorismo, Jorge Teles, o impacto da concessão vai muito além do setor de saneamento, repercutindo diretamente na geração de empregos e no aquecimento do mercado local. “O investimento realizado a partir da concessão do saneamento é um marco na geração de empregos em Sergipe. Além de impulsionar o desenvolvimento da infraestrutura, abre portas para novas oportunidades de trabalho em diversos setores, especialmente nas áreas de operação, tratamento de água e esgoto. Isso representa não apenas uma melhora na qualidade de vida para milhões de sergipanos, mas também a criação de uma cadeia de desenvolvimento econômico que impulsiona o crescimento do estado”, afirma Teles.

Além das vagas relacionadas à atividade-fim da concessionária, a Iguá anunciou também vagas administrativas, além de posições para coordenadores de comunicação e responsabilidade social, gerentes de RH e SST, institucional e jurídico. Os interessados podem se cadastrar por meio do link disponível no site da empresa: https://igua.com.br/noticias/igua-abre-inscricoes-para-banco-de-talentos-em-sergipe

Com a entrada da Iguá no estado, Sergipe vivencia uma nova etapa no desenvolvimento econômico, impulsionada pela criação de postos de trabalho e pela modernização dos serviços de saneamento, essenciais para a saúde e bem-estar da população. A expectativa do Governo de Sergipe é de que essa concessão traga impactos positivos para a economia, fortaleça a infraestrutura e proporcione mais qualidade de vida para os sergipanos.

Sobre a Iguá

A Iguá Saneamento opera sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário por meio de concessões e parcerias público-privadas, sendo uma das principais empresas do setor no Brasil. Presente em 27 municípios de seis estados (Alagoas, Mato Grosso, Paraná, Rio de Janeiro, Santa Catarina e São Paulo), conta com 16 operações que beneficiam três milhões de pessoas. Suas maiores operações estão no Rio de Janeiro, onde atende 1,2 milhão de pessoas; em Cuiabá, com mais de 600 mil habitantes; e em Paranaguá, atendendo cerca de 155 mil pessoas. Fundada em 2017, a Iguá tem como principais acionistas o Canada Pension Plan Investment Board (CCPIB) e o Alberta Investment Management Corporation (AIMCo).

Signatária da Rede Brasil do Pacto Global, uma iniciativa das Nações Unidas, a Iguá participa dos Movimentos 2030, que visam à universalização do saneamento, segurança hídrica, redução das emissões de CO2, ampliação da liderança feminina e transparência na gestão. Desde 2021a companhia integra o ranking do Global Real Estate Sustainability Benchmark (GRESB) devido ao seu comprometimento com a gestão sustentável.

