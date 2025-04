IGUÁ INICIA OPERAÇÃO PLENA EM SERGIPE E AVANÇA RUMO À UNIVERSALIZAÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO NO ESTADO

Concessionária assume serviços em 01 de maio contemplando 74 municípios com investimentos de R$ 6,3 bilhões e pagamento imediato de mais R$ 900 milhões em outorga ao Estado

A Iguá Sergipe assume, a partir de 1º de maio, a responsabilidade pela distribuição de água e pela coleta e tratamento de esgoto em 74 dos 75 municípios sergipanos. A operação plena tem início após o período de transição iniciado com a assinatura do contrato, em dezembro de 2024, e marca um novo ciclo para o saneamento básico no estado. Com a assinatura do Termo de Transferência, a companhia efetua o pagamento da segunda das três parcelas da outorga fixa – no valor de R$ 900 milhões

Com duração de 35 anos, o contrato estabelece metas de universalização e prevê R$ 6,3 bilhões em investimentos. Nos primeiros anos, a empresa se concentrará em ações estruturantes e obras prioritárias, com base no plano de metas e no plano diretor que será elaborado em até 18 meses.

Antes mesmo do início oficial da concessão, a empresa já havia iniciado quatro obras emergenciais de abastecimento, entre elas a instalação de uma nova adutora de 14 km em Poço Redondo, que liga a Estação de Tratamento de Água em Curralinho ao reservatório municipal, beneficiando 33 mil moradores. Também há frentes em andamento em Porto da Folha, Itabaiana, Moita Bonita, Riachão do Dantas e Lagarto. Ao todo, serão implantados 59 km de novas adutoras ainda em 2025, beneficiando aproximadamente 70 mil pessoas.

“A Iguá chega com um olhar de longo prazo para transformar o saneamento em Sergipe. Temos experiência em diferentes regiões do Brasil e vamos aplicar aqui as melhores práticas técnicas e operacionais para gerar impacto real na saúde, qualidade de vida e desenvolvimento das comunidades”, afirma Fernando Vieira, diretor-geral da Iguá Sergipe.

A partir do início da operação plena, a empresa assume a gestão da distribuição de água e dos sistemas de esgoto, enquanto a Deso permanece responsável pela captação e tratamento da água. A regulação e fiscalização seguem sob responsabilidade da AGRESE (Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de Sergipe).

O que muda nas faturas, solicitações e canais de atendimento

As faturas com a marca Iguá começarão a ser emitidas a partir do mês de junho. Clientes com débitos antigos junto à Deso não terão seus valores automaticamente transferidos para a Iguá – é necessário procurar os canais de atendimento da nova concessionária para verificar opções de parcelamento. Clientes que desejam manter o pagamento em débito automático também precisarão realizar novo cadastro junto ao banco de sua preferência, seja pelos canais digitais ou nas agências físicas, pois a autorização anterior não será transferida da Deso para a Iguá.

A Iguá Sergipe oferece atendimento pelo aplicativo Digi Iguá, número 0800 400 4482 (ligação e WhatsApp), e mais de 78 pontos físicos em todo o estado. Todos os serviços referentes ao abastecimento de água e esgotamento sanitário poderão ser realizados nos pontos de atendimento presencial, assim como canais digitais. As orientações para cadastro e uso da plataforma estão disponíveis em www.digiigua.igua.com.br .

Sobre a Iguá Saneamento: A Iguá Saneamento é uma das maiores empresas do setor de saneamento no Brasil, com operações em 121 municípios de seis estados: Alagoas, Mato Grosso, Paraná, Rio de Janeiro, São Paulo e Sergipe. A empresa presta serviços de saneamento básico que beneficiarão aproximadamente 6 milhões de pessoas nas áreas atendidas, por meio de concessões e parcerias público-privadas. A companhia é signatária do Pacto Global da ONU e atua nos Movimentos 2030, com foco na segurança hídrica, redução de emissões de CO₂ e aumento da diversidade na liderança. Em 2024, foi eleita pela oitava vez consecutiva como excelente empresa para se trabalhar pela consultoria Great Place to Work (GPTW). Saiba mais em www.igua.com.br.

Sobre a Iguá Sergipe: Com a concessão parcial para a prestação de serviços de saneamento básico à população sergipana, a Iguá Sergipe será responsável pela distribuição de água, coleta e tratamento de esgoto em 74 dos 75 municípios do estado. Com o início da operação plena no primeiro semestre de 2025, a companhia iniciará investimentos em saneamento na região, beneficiando mais de 2 milhões de pessoas ao longo dos 35 anos do contrato. Alinhada ao Marco Legal do Saneamento, que estabelece a meta de universalizar o acesso à água potável e ao esgotamento sanitário no Brasil até 2033, a Iguá Sergipe promoverá mais qualidade de vida e desenvolvimento sustentável no estado.

Texto e foto Shirley Vidal