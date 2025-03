Iguá inicia a 4ª obra para melhorar abastecimento de água em Sergipe

Para melhorar o abastecimento de água em Moita Bonita, a Iguá Sergipe iniciou, nesta quarta-feira, 26, a quarta obra emergencial de abastecimento de água no estado, desta vez entre Itabaiana e Moita Bonita. O governador Fábio Mitidieri acompanhou, no povoado Candeias, em Moita, o marco inicial dos serviços que devem solucionar o problema histórico da falta de água na região.

Serão implantados aproximadamente 11 km de tubulações entre os dois municípios, beneficiando mais de 11 mil habitantes após a conclusão. “É um dia histórico, pois trazemos o bem mais precioso que há: saúde, pois água é saúde. Essa adutora era esperada há anos e vai atender 100% da população de Moita”, destaca Fábio.

A Iguá já iniciou obras de abastecimento em Poço Redondo, Porto da Folha, Riachão do Dantas e, agora, a de Moita, a qual recebe um investimento de cerca de R$ 5 milhões da empresa. “A previsão é que, nos próximos seis meses, possamos concluir os serviços em Moita Bonita, mas estamos trabalhando para antecipar, pois sabemos o quanto essa obra é importante”, afirma o diretor-geral da Iguá Sergipe, Fernando Vieira.

Com a obra de Itabaiana à Moita, a vazão da adutora deve ser ampliada dos atuais sete litros por segundo para mais de 27 litros por segundo. “O governador Fábio Mitidieri está mandando água para Moita Bonita, resolvendo um problema crônico, mas, até a conclusão da obra, os carros-pipa da Deso e do município abastecerão Moita, para atender às necessidades do nosso povo”, informa o prefeito de Moita Bonita, Vagner Costa Cunha.

Segundo a agente de saúde Magnólia de Andrade, a obra da adutora vai permitir que a população tenha uma rotina mais tranquila. “Vai mudar a vida de toda a população porque com água em casa, podemos facilmente lavar um prato, tomar um banho e tantas outras coisas”, disse a moradora do município.

Orla do açude de Candeias

Também no povoado, o governador participou da entrega da obra do Espaço Multiatividades e Urbanização do Açude de Candeias. Na construção do espaço, a Prefeitura de Moita Bonita investiu R$ 1.250.000,00, fruto de emenda de Fábio Mitidieri, quando deputado federal. Mais R$ 1.000.000,00 foi investido pela gestão municipal, com recursos próprios, para o esgotamento sanitário da região do açude, totalizando um investimento superior a R$ 2.250.000,00.

“Essa orla linda feita pela prefeitura, a partir da emenda de quando estava como deputado federal, também me deixa muito feliz, por ser fruto do nosso trabalho em Brasília que, agora, vejo ser entregue à população como governador”, enfatiza Mitidieri.

Pavimentação

Ainda em Moita Bonita, o governador vistoriou as obras de pavimentação em paralelepípedo, realizadas pelo Governo de Sergipe no povoado Moita de Cima. No município, o Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado do Desenvolvimento e Infraestrutura (Sedurbi) e Departamento Estadual de Infraestrutura Rodoviária (DER), está pavimentando 15 mil metros quadrados de ruas.

“Essa avenida no povoado Moita de Cima tem uma extensão de 2,5 mil metros quadrados de pavimentação granítica e viemos fiscalizar os serviços, que estão aqui a todo vapor”, pontua Fábio Mitidieri.

De acordo com o prefeito de Moita Bonita, além do povoado Moita de Cima, estão sendo beneficiados os povoados Campo Grande, Serrinha, Cova da Onça e Pombal. “São cinco comunidades beneficiadas no nosso município com os 15 mil metros quadrados de pavimentação possibilitados pelo Governo de Sergipe”, enfatiza Vagner Costa Cunha.

Foto: Arthur Soares