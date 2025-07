Iguá  investirá R$ 51 milhões em obras de esgotamento sanitário em Socorro

A Iguá Sergipe formalizou, no último dia 4 de julho, a assinatura da ordem de serviço para dar início a um dos maiores investimentos em infraestrutura de esgotamento sanitário no município de Nossa Senhora do Socorro. As regiões dos bairros Guajará e Santa Inês serão contempladas com obras estruturantes que somam um investimento total de R$ 51 milhões, beneficiando cerca de 20 mil famílias.

O diretor-geral da Iguá Sergipe, Fernando Vieira, destacou a importância estratégica da obra e relembrou que essa foi uma das primeiras intervenções planejadas pela empresa ainda durante o período de operação assistida. “Estivemos no Guajará logo no início da nossa atuação para mapear todas as intervenções necessárias no setor de esgotamento sanitário. Essa ação é fruto de um trabalho técnico detalhado e construído com muito diálogo”, afirmou.

Serão implantados aproximadamente 36 km de rede coletora de esgoto, responsáveis por captar e transportar os efluentes domésticos até o sistema de tratamento. A estrutura também contará com a construção de quatro estações elevatórias de esgoto (EEEs) — unidades responsáveis por impulsionar os efluentes em trechos onde o relevo natural não permite o escoamento por gravidade.

Com a conclusão do projeto, a capacidade instalada será suficiente para coletar e encaminhar cerca de 5 milhões de litros de esgoto por dia para tratamento adequado. Isso representa um avanço significativo na saúde pública, no controle de doenças de veiculação hídrica e na preservação de recursos naturais como rios e nascentes da região.

As obras marcam uma nova fase no saneamento de Nossa Senhora do Socorro, refletindo o compromisso da Iguá Sergipe com a melhoria da qualidade de vida da população e a preservação ambiental. “Ao implantar uma rede de esgoto robusta como essa, reduzimos drasticamente os lançamentos irregulares e contribuímos diretamente para a saúde pública e o desenvolvimento sustentável”, completou o diretor da concessionária.

A expectativa é de que as obras no Guajará contribuam de forma decisiva para ampliar a cobertura de esgoto no município, promovendo mais qualidade de vida e contribuindo para a universalização do saneamento básico em Sergipe.

A iniciativa integra o plano de ampliação e universalização do sistema de esgotamento sanitário no estado de Sergipe, conduzido pela Iguá em parceria com o Governo do Estado.

