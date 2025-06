Iguá Sergipe abre duas lojas no interior; em Campo do Brito e Poço Redondo

Com o compromisso de estar cada vez mais próxima da população e ampliar os canais de diálogo com os clientes, a Iguá Sergipe reforça suas frentes de atendimento ao público e inaugura mais duas lojas físicas, uma no município de Poço Redondo, e outra na cidade de Campo do Brito, que passam a funcionar para o público a partir desta terça-feira, 1º de julho.

“A abertura das novas lojas de atendimento presencial oferece mais um canal direto para que os clientes possam resolver suas demandas de forma rápida e eficiente. Nosso objetivo é facilitar o acesso aos serviços da concessionária, esclarecer dúvidas e garantir que cada cliente tenha um atendimento humanizado e de qualidade. Essas novas unidades fazem parte do nosso plano de expansão e melhoria contínua na relação com os moradores das cidades atendidas pela Iguá Sergipe”, destacou o gerente de clientes, Marcos Augusto Souza.

Além das unidades presenciais e dos canais digitais, a concessionária também tem participado ativamente de eventos itinerantes promovidos pelo governo do estado e pela prefeitura de Aracaju, com o intuito de se aproximar dos sergipanos.

Nessas ações, as equipes da Iguá Sergipe levam até as comunidades uma série de serviços voltados para os clientes, como cadastro da Tarifa Social, negociação de débitos, atualização cadastral, além de esclarecer dúvidas sobre temas diversos relacionados aos serviços prestados pela empresa à população sergipana. Dessa forma, a concessionária facilita o acesso da população aos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário, além de promover uma escuta ativa das demandas locais e ampliar o relacionamento com as comunidades.

“Nossa participação nesses eventos é uma oportunidade importante para ouvir de perto as necessidades da população, esclarecer dúvidas e facilitar a resolução de demandas que, muitas vezes, as pessoas não conseguem tratar em dias úteis por conta da rotina. Queremos que o cliente saiba que estamos disponíveis e que pode contar conosco para buscar soluções”, ressaltou Marcos Augusto Souza.

As próximas ações já têm data prevista para acontecer. A Iguá estará mais uma vez presente no programa do governo do estado “Sergipe é Aqui”, que tem sua próxima edição prevista para o dia 04 de julho, no município de Nossa Senhora do Socorro. A concessionária também realizará atendimento no próximo “Giro Fundat”, marcado para o dia 09 de agosto, no bairro Santa Maria.

Serviço:

Loja Iguá Sergipe em Campo do Brito:

Endereço: Rua São Caetano, 618, Campo do Brito

Horário de atendimento: segunda-feira a sexta-feira das14h às 18h

Loja Iguá Sergipe em Poço Redondo:

Endereço: Avenida João Maria de Carvalho, 320, Poço Redondo

Horário de atendimento: segunda-feira a sexta-feira das 8h às 12h e das 14h às 17h

Canais de Atendimento

A Iguá Sergipe possui atendimento 24h por meio do telefone 0800 400 4482 para ligação e WhatsApp. A concessionária também oferece atendimento pelo Digi Iguá, uma plataforma digital que concentra os principais serviços de atendimento ao cliente de forma rápida e intuitiva, como segunda via de conta, débito automático, consulta de faturas, entre outros.

Além de oferecer uma versão em aplicativo para celular, o Digi Iguá também pode ser utilizado como agência virtual de fácil acesso pela internet. As orientações para cadastro e uso da plataforma estão disponíveis em www.digiigua.igua.com.br.

Além dos canais digitais, a Iguá mantém atendimento presencial em 78 pontos, entre lojas próprias, posições em CEACs – Centro de Atendimento ao Cidadão, além de convênio com os Correios, que disponibiliza os mesmos serviços das lojas físicas. Os endereços para atendimento presencial estão disponíveis no site oficial da Iguá Sergipe (https://www.igua.com.br/sergipe/enderecos).

Sobre a Iguá Sergipe: Com a concessão parcial para a prestação de serviços de saneamento básico à população sergipana, a Iguá Sergipe é responsável pelo abastecimento de água e esgotamento em Sergipe. Com o início da operação plena, em maio de 2025, a companhia inicia investimentos em saneamento básico na região, beneficiando mais de 2 milhões de pessoas ao longo dos 35 anos do contrato. Alinhada ao Marco Legal do Saneamento, que estabelece a meta de universalizar o acesso à água potável e ao esgotamento sanitário no Brasil até 2033, a Iguá Sergipe promove mais saúde, qualidade de vida e desenvolvimento sustentável no estado.

Sobre a Iguá Saneamento: A Iguá Saneamento é uma das maiores empresas do setor de saneamento no Brasil, com operações em 121 municípios de seis estados: Alagoas, Mato Grosso, Paraná, Rio de Janeiro, São Paulo e Sergipe. A empresa

presta serviços de saneamento básico que beneficiarão aproximadamente 6 milhões de pessoas nas áreas atendidas, por meio de concessões e parcerias público-privadas. A companhia é signatária do Pacto Global da ONU e atua nos Movimentos 2030, com foco na segurança hídrica, redução de emissões de CO₂ e aumento da diversidade na liderança. Em 2024, foi eleita pela oitava vez consecutiva como excelente empresa para se trabalhar pela consultoria Great Place to Work (GPTW). Saiba mais em www.igua.com.br.

Ascom Iguá Sergipe