IGUÁ SERGIPE ALERTA SOBRE OS CUIDADOS COM A REDE DE ESGOTO NO PERÍODO CHUVOSO; VEJA AS RECOMENDAÇÕES

Com a chegada do período chuvoso, a Iguá Sergipe, responsável pelos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário, intensifica a limpeza preventiva da rede de esgoto e reforça a importância da colaboração da população para evitar transtornos como entupimentos e sobrecarga no sistema.

Uma das principais ações da empresa para manter a rede funcionando adequadamente é a limpeza das tubulações com hidrojato, técnica que utiliza jatos de água de alta pressão para remover resíduos acumulados nas redes. O serviço é executado com equipamentos especializados, que realizam a sucção do material e a limpeza. Todos os resíduos são coletados e destinados corretamente a aterros sanitários.

Mesmo com a limpeza regular, a rede de esgoto enfrenta problemas causados pelo uso incorreto por parte da população. Uma das práticas mais prejudiciais é a ligação irregular da água da chuva (água pluvial) à rede de esgoto, o que provoca sobrecargas.

“As redes de esgoto são projetadas exclusivamente para receber efluentes sanitários. Quando a água da chuva entra por ligações indevidas, o sistema não suporta a sobrecarga, pois o volume de água é maior que o do esgoto. Enquanto uma tubulação de esgoto tem, normalmente,15 cm de diâmetro, uma de drenagem pluvial é a partir de 60 cm— são estruturas completamente diferentes, feitas para finalidades distintas”, explica Felipe Silveira, gerente operacional da região Metropolitana da Iguá Sergipe.

Outro agravante é o descarte inadequado de resíduos sólidos, como copos plásticos, absorventes, preservativos, escovas de dente, fios de cabelo e gordura nas pias ou vasos sanitários. Esses materiais se acumulam nas tubulações e provocam entupimentos frequentes.

A Iguá Sergipe realiza monitoramento contínuo das estações de tratamento de esgoto, com atenção especial durante o período chuvoso.

Atendimento e resposta rápida

A concessionária mantém equipes de plantão sete dias por semana, prontas para atuar em situações emergenciais. As ocorrências podem ser registradas pelos seguintes canais:

Telefone/WhatsApp: 0800 400 4482

Site: www.digiigua.igua.com.br

Aplicativo Digi Iguá, disponível para Android e iOS.

Como a população pode colaborar

A Iguá Sergipe reforça que a colaboração da comunidade é essencial. Algumas atitudes simples ajudam a evitar problemas:

Não descartar lixo nas ruas, evitando que ele seja levado para os bueiros pela

água da chuva.

Evitar jogar resíduos sólidos ou gordura na rede de esgoto.

Instalar e limpar periodicamente caixas de gordura, especialmente em

residências e estabelecimentos comerciais.

Com ações preventivas e a cooperação da população, é possível reduzir transtornos e garantir o bom funcionamento da rede de esgoto durante o período chuvoso.

Sobre a Iguá Sergipe: Com a concessão parcial para a prestação de serviços de saneamento básico à população sergipana, a Iguá Sergipe será responsável pela distribuição de água, coleta e tratamento de esgoto em 74 dos 75 municípios do estado. Com o início da operação plena no primeiro semestre de 2025, a companhia iniciará investimentos em saneamento na região, beneficiando mais de 2 milhões de pessoas ao longo dos 35 anos do contrato. Alinhada ao Marco Legal do Saneamento, que estabelece a meta de universalizar o acesso à água potável e ao esgotamento sanitário no Brasil até 2033, a Iguá Sergipe promoverá mais qualidade de vida e desenvolvimento sustentável no estado.

Com informações e foto da Iguá Sergipe