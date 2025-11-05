Iguá Sergipe ampliará centros de reserva hídrica em 10 cidades

A Iguá Sergipe segue avançando nas ações do Plano Verão. Para aumentar a capacidade de reserva hídrica em dez municípios do estado, estão em andamento obras para construção e ampliação de reservatórios em cidades ribeirinhas e também do alto sertão sergipano.

O objetivo é melhorar a regularidade no abastecimento, especialmente nos municípios que registram histórico de intermitência. As intervenções envolvem a execução das bases de concreto — etapa que inclui mobilização, escavação e construção — e, em seguida, o içamento e instalação dos reservatórios.

Os municípios contemplados foram priorizados com base em histórico operacional, projeção de demanda e capacidade atual de reserva, garantindo que as intervenções tragam o maior ganho possível para o sistema como um todo.

Com os novos reservatórios, a capacidade total de armazenamento nesses municípios aumentará em aproximadamente 2,4 milhões de litros, garantindo maior estabilidade nos períodos de maior consumo e em situações emergenciais.

Em alguns municípios, as bases já estão finalizadas e aguardam apenas o içamento dos tanques. Em outros, os serviços de concretagem estão na fase final de execução.

Reservatório de Frei Paulo

Entre as obras em destaque está o novo reservatório de Frei Paulo, o maior entre os investimentos atuais, com capacidade de 500 mil litros (500m³). A estrutura vai reforçar o sistema de abastecimento local, acompanhando o crescimento populacional do município.

Reservatório no Baixo São Francisco

Já em Telha, está sendo implantado um reservatório de 100 mil litros (100m³), que vai reduzir a intermitência no abastecimento e ampliar a capacidade de armazenamento da sede municipal.

Outros municípios também serão beneficiados com reservatórios, incluindo Canhoba, Amparo de São Francisco, Nossa Senhora Aparecida, Santana do São Francisco e Itabi, que já tiveram as obras iniciadas.

Além disso, Itabaiana, Porto da Folha e Muribeca, também serão contemplados e terão reforço na infraestrutura de abastecimento e no volume de água armazenada.

“Essas ampliações representam mais segurança hídrica e qualidade de vida para a população. Com mais capacidade de reserva, garantimos regularidade no fornecimento de água, especialmente nos períodos de maior consumo”, destaca o diretor-geral da Iguá Sergipe, Fernando Vieira.

As melhorias fazem parte do conjunto de obras estruturantes do Plano Verão da Iguá Sergipe, voltado a aumentar a eficiência dos sistemas de água e esgoto em todo o estado. A previsão de conclusão dessas obras é dezembro de 2025.

Sobre a Iguá Sergipe

Com a concessão parcial para a prestação de serviços de saneamento básico à população sergipana, a Iguá Sergipe é responsável pelo abastecimento de água e esgotamento em Sergipe. Com o início da operação plena, em maio de 2025, a companhia iniciou investimentos em saneamento básico na região, beneficiando mais de 2 milhões de pessoas ao longo dos 35 anos do contrato. Alinhada ao Marco Legal do Saneamento, que estabelece a meta de universalizar o acesso à água potável e ao esgotamento sanitário no Brasil até 2033, a Iguá Sergipe promove mais saúde, qualidade de vida e desenvolvimento sustentável no estado.

Sobre a Iguá Saneamento

A Iguá Saneamento é uma das maiores empresas do setor de saneamento no Brasil, com operações em 121 municípios de seis estados: Alagoas, Mato Grosso, Paraná, Rio de Janeiro, São Paulo e Sergipe. A empresa presta serviços de saneamento básico que beneficiarão aproximadamente 6 milhões de pessoas nas áreas atendidas, por meio de concessões e parcerias público-privadas. A companhia é signatária do Pacto Global da ONU e atua nos Movimentos 2030, com foco na segurança hídrica, redução de emissões de CO₂ e aumento da diversidade na liderança. Em 2024, foi eleita pela oitava vez consecutiva como excelente empresa para se trabalhar pela consultoria Great Place to Work (GPTW). Saiba mais em www.igua.com.br.

Texto e foto Iguá Sergipe