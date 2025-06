Iguá Sergipe avança com várias obras em todo o de Sergipe estado

Desde o início da operação plena, em 1º maio, a Iguá Sergipe tem intensificado frentes de serviço operacional para fortalecer o sistema de abastecimento de água e esgotamento sanitário no estado. Foram registrados mais de 416 mil contatos via canais de atendimento da concessionária relacionadas aos serviços de saneamento básico desde o início do contrato de concessão.

Atualmente, cerca de um mil colaboradores entre próprios e terceiros atuam em campo, com plantonistas indo para as ruas todos os sete dias da semana, para melhorar continuamente os serviços de atendimento às ocorrências da população.

Uma das principais intervenções em andamento é a obra de esgotamento sanitário no bairro Palestina, em Aracaju, que atende diretamente o Hospital Universitário. A obra está em fase final e tem conclusão prevista para a segunda quinzena de junho, com a implantação de uma rede de esgoto que direcionará os efluentes da unidade hospitalar para a Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) Norte. A iniciativa contribui para a promoção da saúde e do bem-estar de pacientes, visitantes e profissionais do Hospital Universitário.

Na Taiçoca, no município de Nossa Senhora do Socorro, a Iguá Sergipe realizou interligação e extensão de rede para fortalecer a pressão e vazão de água, com o objetivo de fortalecer o abastecimento da região. Essa intervenção ocorreu na localidade de Volta das Pedras, em que aproximadamente 650 moradores foram beneficiados com mais regularidade e qualidade no fornecimento de água.

A partir da primeira semana de julho, novas obras terão início, incluindo uma importante interligação de rede na região de Rio das Canas, no município da Barra dos Coqueiros, para ampliar a cobertura e a eficiência do sistema. Serão cerca de 1.200 habitantes beneficiados com a interligação e instalação de registro para melhor distribuição de água na região.

Na frente de novos investimentos, quatro obras emergenciais de abastecimento de água, que beneficiarão cerca de 70 mil sergipanos, estão em andamento com previsão de entrega para o segundo semestre de 2025. As melhorias na rede vão fortalecer o fornecimento regular de água em regiões de seis municípios: Poço Redondo, Porto da Folha, Itabaiana, Moita Bonita, Lagarto e Riachão do Dantas.

Além disso, a Iguá Sergipe realizou intervenções que beneficiaram cerca de 250 mil sergipanos, tais como:

3.850 operações de caça-vazamentos realizadas em Aracaju, Nossa Senhora do Socorro, Itabaiana, Lagarto, Propriá e Nossa Senhora das Dores.

Interligação de redes no bairro Atalaia (Escola Nosso Cantinho), em Aracaju (concluída em 02/06);

Interligação de redes no bairro Luiz Alves, em São Cristóvão (finalizada em 28/05);

A área operacional também atuou na entrega de:

485 desobstruções de rede e ramal de esgoto;

310 manutenções corretivas em bombas, motores e painéis elétricos;

70 manutenções preventivas e preditivas em motores e bombas;

25 melhorias operacionais em motores e bombas.

1.400 pontos de monitoramento de pressão e vazão de água que foram instalados para ampliar o Centro de Controle Operacional (CCO);

13.711 análises de qualidade da água distribuída a partir de 2.673 amostras, cumprindo as exigências do Ministério da Saúde referente à potabilidade da água;

“Nosso foco é entregar melhorias que tenham impacto direto na vida das pessoas. As ações que estamos realizando vão além da infraestrutura e eficiência operacional, representam mais saúde, segurança e dignidade para a população sergipana”, afirma Cláudio Martins, diretor de operações da Iguá Sergipe.

Responsabilidade Social

Na área de Responsabilidade Social, a Iguá Sergipe avança no mapeamento de atores sociais para fortalecer a interlocução com os moradores de povoados e sedes de municípios. Ao longo do mês de maio, a equipe visitou 11 escolas municipais para apresentar o pilar de Educação Ambiental da concessionária.

Além disso, a empresa participou do programa “Sergipe é Aqui” do Governo do Estado, em Rosário do Catete, e dos eventos “Giro Fundat” e “Ciranda Sergipe”, organizados pelas prefeituras de Aracaju e Ilha das Flores, respectivamente. Em Riachão do Dantas, foi realizada a atividade prática “Descobrindo o Caminho da Água de Qualidade” na Escola Municipal Prof. Luiz Antônio Barreto.

Canais de Atendimento

A Iguá Sergipe possui atendimento 24h por meio do telefone 0800 400 4482 para ligação e WhatsApp. A concessionária também oferece atendimento pelo Digi Iguá, uma plataforma digital que concentra os principais serviços de atendimento ao cliente de forma rápida e intuitiva, como segunda via de conta, débito automático, consulta de faturas, entre outros.

Além de oferecer uma versão em aplicativo para celular, o Digi Iguá também pode ser utilizado como agência virtual de fácil acesso pela internet. As orientações para cadastro e uso da plataforma estão disponíveis em www.digiigua.igua.com.br.

Além dos canais digitais, a Iguá mantém atendimento presencial em 78 pontos, entre lojas próprias, posições em CEACs – Centro de Atendimento ao Cidadão, além de convênio com os Correios, que disponibiliza os mesmos serviços das lojas físicas. Os endereços para atendimento presencial estão disponíveis no site oficial da Iguá Sergipe (https://www.igua.com.br/sergipe/enderecos).

Sobre a Iguá Sergipe: Com a concessão parcial para a prestação de serviços de saneamento básico à população sergipana, a Iguá Sergipe é responsável pelo abastecimento de água e esgotamento em Sergipe. Com o início da operação plena, em maio de 2025, a companhia inicia investimentos em saneamento básico na região, beneficiando mais de 2 milhões de pessoas ao longo dos 35 anos do contrato. Alinhada ao Marco Legal do Saneamento, que estabelece a meta de universalizar o acesso à água potável e ao esgotamento sanitário no Brasil até 2033, a Iguá Sergipe promove mais saúde, qualidade de vida e desenvolvimento sustentável no estado.

Sobre a Iguá Saneamento: A Iguá Saneamento é uma das maiores empresas do setor de saneamento no Brasil, com operações em 121 municípios de seis estados: Alagoas, Mato Grosso, Paraná, Rio de Janeiro, São Paulo e Sergipe. A empresa presta serviços de saneamento básico que beneficiarão aproximadamente 6 milhões de pessoas nas áreas atendidas, por meio de concessões e parcerias público-privadas. A companhia é signatária do Pacto Global da ONU e atua nos Movimentos 2030, com foco na segurança hídrica, redução de emissões de CO₂ e aumento da diversidade na liderança. Em 2024, foi eleita pela oitava vez consecutiva como excelente empresa para se trabalhar pela consultoria Great Place to Work (GPTW). Saiba mais em www.igua.com.br.

