IGUÁ AVANÇA PARA A FASE FINAL DAS OBRAS ESTRUTURANTES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO INTERIOR DO ESTADO

A Iguá Sergipe segue avançando de forma expressiva na execução das obras emergenciais iniciadas no primeiro semestre deste ano. São 59 km de novas adutoras que vão ampliar a segurança hídrica do sistema de abastecimento de água em Poço Redondo, Porto da Folha, Itabaiana, Moita Bonita, Lagarto e Riachão do Dantas. As intervenções já ultrapassaram os 75% de conclusão e se aproximam da fase final.

Com foco na ampliação e regularização do fornecimento de água, as obras já apresentam os seguintes percentuais de execução: Porto da Folha (92%), Poço Redondo (83%), Riachão do Dantas (78%) e Itabaiana (80%).

As intervenções fazem parte dos compromissos assumidos ainda durante a operação assistida e vão beneficiar mais de 70 mil pessoas. Cada um dos quatro projetos foi concebido para solucionar problemas crônicos de abastecimento nos seis municípios, ampliando a capacidade de distribuição e reduzindo vulnerabilidades em períodos de estiagem ou falhas estruturais.

“As adutoras são fundamentais para garantir estabilidade no abastecimento em áreas críticas e preparar o sistema para os desafios do futuro. Estamos trabalhando com responsabilidade e agilidade para entregar soluções duradouras e que façam a diferença na vida das pessoas”, destacou o diretor geral da Iguá Sergipe, Fernando Vieira.

O que está em andamento

Poço Redondo: implantação da adutora de 14 km da ETA Curralinho ao reservatório, promovendo autonomia hídrica e desvinculação da Adutora do Alto Sertão.

Lagoa do Rancho / Porto da Folha: extensão de 10 km derivando da adutora do Semiárido, beneficiando aproximadamente 5 mil habitantes.

Riachão do Dantas / Lagarto: adutora de 25 km entre Tanque Novo e os dois municípios, vazão ampliada de 30 l/s para 41 l/s.

Itabaiana / Moita Bonita: adutora de 10 km iniciada em março, com meta de reforçar abastecimento na região meta, beneficiando 11 mil habitantes.

Com a conclusão prevista para o fim de 2025, a Iguá Sergipe reforça o compromisso com a universalização do acesso à água tratada e a sustentabilidade dos sistemas de abastecimento em todo o estado.

Sobre a Iguá Sergipe

Com a concessão parcial para a prestação de serviços de saneamento básico à população sergipana, a Iguá Sergipe é responsável pelo abastecimento de água e esgotamento em Sergipe. Com o início da operação plena, em maio de 2025, a companhia iniciou investimentos em saneamento básico na região, beneficiando mais de 2 milhões de pessoas ao longo dos 35 anos do contrato. Alinhada ao Marco Legal do Saneamento, que estabelece a meta de universalizar o acesso à água potável e ao esgotamento sanitário no Brasil até 2033, a Iguá Sergipe promove mais saúde, qualidade de vida e desenvolvimento sustentável no estado.

Sobre a Iguá Saneamento

A Iguá Saneamento é uma das maiores empresas do setor de saneamento no Brasil, com operações em 121 municípios de seis estados: Alagoas, Mato Grosso, Paraná, Rio de Janeiro, São Paulo e Sergipe. A empresa presta serviços de saneamento básico que beneficiarão aproximadamente 6 milhões de pessoas nas áreas atendidas, por meio de concessões e parcerias público-privadas. A companhia é signatária do Pacto Global da ONU e atua nos Movimentos 2030, com foco na segurança hídrica, redução de emissões de CO₂ e aumento da diversidade na liderança. Em 2024, foi eleita pela oitava vez consecutiva como excelente empresa para se trabalhar pela consultoria Great Place to Work (GPTW). Saiba mais em www.igua.com.br.

Texto e foto Iguá Sergipe