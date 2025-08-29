Iguá Sergipe celebra Dia do Voluntariado com ações sociais em todas as suas regionais

Em comemoração ao Dia Nacional do Voluntariado, celebrado no dia 28 de agosto, a Iguá Sergipe mobilizou seus colaboradores por meio do Conexão Voluntariguá, uma iniciativa anual da empresa que incentiva o engajamento voluntário em ações sociais com impacto direto na população.

Neste ano, as atividades foram realizadas nas três regionais da Iguá no estado, reforçando o compromisso com a solidariedade, o cuidado com o próximo e a responsabilidade social.

Na Regional Metropolitana, a ação aconteceu no dia 27 de agosto, no Hemose Sergipe, com a participação de 43 colaboradores da empresa em uma campanha de doação de sangue. A iniciativa teve um impacto estimado de até 172 vidas beneficiadas, considerando que cada bolsa de sangue pode salvar até quatro pessoas.

Na Regional Sul, em Itabaiana, a empresa promoveu atividades em parceria com o Projeto Iguapé, voltadas para conscientização ambiental e mobilização comunitária. O Iguapé atendeu cerca de 1.250 alunos da rede pública de ensino do município.

Já na Regional Norte, a Iguá participou no dia 29 de agosto da Ação do Dia do Chico, no município de Amparo do São Francisco, em parceria com o Consórcio de Saneamento Básico do Baixo São Francisco Sergipano – CONBASF, com foco em ações educativas para alunos da rede pública.

Para Jamile Leite, coordenadora de Responsabilidade Social da Iguá Sergipe, as ações do Conexão Voluntariguá reforçam o papel ativo da empresa nas comunidades onde atua.

“O voluntariado é uma ferramenta poderosa de transformação. Quando nossos colaboradores se envolvem, conseguimos promover mudanças reais e significativas na vida das pessoas. É gratificante ver esse engajamento acontecer em todas as nossas regionais, em iniciativas que dialogam com saúde, educação e cidadania”, destaca.

O Conexão Voluntariguá é realizado anualmente durante o mês de agosto e tem como objetivo envolver colaboradores em ações que gerem impacto positivo nas comunidades onde as operações da Iguá Saneamento atuam. Em Sergipe, as atividades refletem o compromisso da empresa com o desenvolvimento humano, a promoção da saúde e a valorização do voluntariado como agente de transformação social.

Desde o lançamento do Voluntariguá, em 2021, o programa já contou com mais de 8.400 participações de colaboradores e alcançou mais de 12 mil horas de trabalhos voluntários. Apenas em 2024, foram 1.033 colaboradores participantes, somando mais de 5.300 horas dedicadas e 2.136 participações em ações sociais.

Sobre a Iguá Sergipe

Com a concessão parcial para a prestação de serviços de saneamento básico à população sergipana, a Iguá Sergipe é responsável pelo abastecimento de água e esgotamento em Sergipe. Com o início da operação plena, em maio de 2025, a companhia iniciou investimentos em saneamento básico na região, beneficiando mais de 2 milhões de pessoas ao longo dos 35 anos do contrato. Alinhada ao Marco Legal do Saneamento, que estabelece a meta de universalizar o acesso à água potável e ao esgotamento sanitário no Brasil até 2033, a Iguá Sergipe promove mais saúde, qualidade de vida e desenvolvimento sustentável no estado.

Sobre a Iguá Saneamento

A Iguá Saneamento é uma das maiores empresas do setor de saneamento no Brasil, com operações em 121 municípios de seis estados: Alagoas, Mato Grosso, Paraná, Rio de Janeiro, São Paulo e Sergipe. A empresa presta serviços de saneamento básico que beneficiarão aproximadamente 6 milhões de pessoas nas áreas atendidas, por meio de concessões e parcerias público-privadas. A companhia é signatária do Pacto Global da ONU e atua nos Movimentos 2030, com foco na segurança hídrica, redução de emissões de CO₂ e aumento da diversidade na liderança. Em 2024, foi eleita pela oitava vez consecutiva como excelente empresa para se trabalhar pela consultoria Great Place to Work (GPTW). Saiba mais em www.igua.com.br.

