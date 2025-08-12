Iguá Sergipe completa 100 dias de atuação e apresenta balanço no estado

A Iguá Sergipe completa 100 dias à frente da operação de abastecimento de água e esgotamento sanitário no estado. Nesse período, a empresa realizou intervenções em 25 cidades, com destaque para obras emergenciais de abastecimento, melhorias para fortalecer o sistema de rede, atendimento à população e ações voltadas ao desenvolvimento socioambiental.

“Todas essas ações fazem parte do Plano de 100 Dias, um conjunto de medidas estratégicas que estabelecemos para os primeiros meses de operação. Nosso objetivo foi agir de forma imediata nos pontos mais críticos do sistema, garantir melhorias rápidas na infraestrutura e criar bases sólidas para investimentos de longo prazo”, afirma Fernando Vieira, diretor-geral da Iguá Sergipe.

Avanço nas obras emergenciais

Antes mesmo de assumir plenamente a operação, a Iguá Sergipe iniciou obras emergenciais em importantes regiões para garantir mais segurança hídrica e regularidade no abastecimento de água: são 59 Km de novas adutoras que vão beneficiar aproximadamente 70 mil habitantes. As quatro obras têm a conclusão prevista para o final de 2025 e seguem em ritmo acelerado:

Lagoa do Rancho: 58% concluído;

Itabaiana: 44% concluído;

Riachão do Dantas: 55% concluído;

Poço Redondo: 67% concluído;

Interligações de rede para tornar o abastecimento regular

Como parte das ações para garantir mais eficiência no abastecimento, a Iguá Sergipe vem realizando interligações de rede, que consistem na conexão de diferentes trechos do sistema para otimizar a distribuição de água, reduzir perdas e ampliar o alcance do serviço. Esse trabalho permite maior equilíbrio de pressão, mais segurança no fornecimento e agilidade na solução de eventuais interrupções.

Nos primeiros 100 dias, foram concluídas interligações em Aracaju, nos bairros Atalaia, Suíssa e Lamarão; em São Cristóvão (Luiz Alves), Monte Alegre, Santa Rosa de Lima, Itabaianinha e General Maynard.

As obras continuam em Riachão do Dantas, Moita Bonita e Rosário do Catete, o que beneficiará gradualmente milhares de moradores com um abastecimento mais regular e de qualidade.

Atendimento e proximidade com a população

Desde o início da operação, a Iguá Sergipe registrou mais de um milhão de solicitações através dos seus canais de atendimento e implementou 78 pontos de atendimentos presenciais, distribuídos entre lojas próprias, unidades nos CEACs (Centros de Atendimento ao Cidadão) e agências dos Correios conveniadas. A lista completa de endereços pode ser consultada em: igua.com.br/sergipe/enderecos.

A Iguá Sergipe também oferece atendimento 24 horas pelo telefone 0800 400 4482, disponível para ligações e WhatsApp. Também disponibiliza o Digi Iguá, plataforma digital que reúne os principais serviços ao cliente, como emissão de segunda via, adesão ao débito automático e consulta de faturas — disponível via app ou pelo site www.digiigua.igua.com.br.

Educação ambiental e engajamento social

A concessionária desenvolveu 80 atividades de educação ambiental, impactando mais de 2 mil pessoas. Também foram realizadas 38 reuniões com moradores e mais de 1.200 visitas porta a porta, fortalecendo o diálogo com as comunidades.

A atuação chegou a 91 escolas da rede pública, sendo 24 ações de Educação Ambiental e 67 de aproximação comunitária. Além disso, foi feito o mapeamento de mais de 800 atores sociais em comunidades e sedes municipais.

Pelo Projeto Recicla do Bem, foram recolhidos mais de 50 kg de tampinhas plásticas, retiradas do meio ambiente e destinadas à reciclagem com finalidade social. A empresa também contou com a participação voluntária de 56 colaboradores em ações sociais.

Presença em eventos públicos

A Iguá Sergipe marcou presença em eventos do poder público estadual, como o programa “Sergipe é Aqui”, o “Ciranda Sergipe” e o “Dialogar”, reforçando o compromisso com a integração e o desenvolvimento das regiões atendidas.

Sobre a Iguá Sergipe: Com a concessão parcial para a prestação de serviços de saneamento básico à população sergipana, a Iguá Sergipe é responsável pelo abastecimento de água e esgotamento em Sergipe. Com o início da operação plena, em maio de 2025, a companhia inicia investimentos em saneamento básico na região, beneficiando mais de 2 milhões de pessoas ao longo dos 35 anos do contrato. Alinhada ao Marco Legal do Saneamento, que estabelece a meta de universalizar o acesso à água potável e ao esgotamento sanitário no Brasil até 2033, a Iguá Sergipe promove mais saúde, qualidade de vida e desenvolvimento sustentável no estado.

Sobre a Iguá Saneamento: A Iguá Saneamento é uma das maiores empresas do setor de saneamento no Brasil, com operações em 121 municípios de seis estados: Alagoas, Mato Grosso, Paraná, Rio de Janeiro, São Paulo e Sergipe. A empresa presta serviços de saneamento básico que beneficiarão aproximadamente 6 milhões de pessoas nas áreas atendidas, por meio de concessões e parcerias público-privadas. A companhia é signatária do Pacto Global da ONU e atua nos Movimentos 2030, com foco na segurança hídrica, redução de emissões de CO₂ e aumento da diversidade na liderança. Em 2024, foi eleita pela oitava vez consecutiva como excelente empresa para se trabalhar pela consultoria Great Place to Work (GPTW). Saiba mais em www.igua.com.br.

