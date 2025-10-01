Iguá Sergipe conclui as obras de abastecimento no município de Maruim

A Iguá Sergipe finalizou novas obras de extensão de rede para fortalecer o abastecimento de água no município de Maruim. As intervenções ocorreram na área urbana, especificamente no bairro Alto da Boa Vista, e somam cerca de 400 metros de nova tubulação implantada, com previsão de 25 novas ligações domiciliares.

Além disso, nesta segunda-feira, 29, foi iniciada a instalação do novo sistema de bombeamento, que beneficiará mais de 1.100 famílias na região do Alto da Boa Vista, localidade que há mais de 8 anos sofre com a falta de água. A instalação do equipamento reforçará a pressão e garantirá o abastecimento eficiente nas áreas mais elevadas da cidade.

As obras contemplaram quatro vias do bairro: Travessa Aloísio Machado, Rua C (José Afonso), Rua B (Eraldo Costa) e Rua Firmo Ramos de Deus. Além de beneficiar a população local, garantindo mais regularidade no fornecimento de água e ampliando o acesso à rede de abastecimento, essas ações fazem parte do plano de expansão e modernização da Iguá Sergipe no município, que possui aproximadamente 17 mil habitantes, representando avanços importantes na universalização do acesso à água tratada.

Sobre a Iguá Sergipe

Com a concessão parcial para a prestação de serviços de saneamento básico à população sergipana, a Iguá Sergipe é responsável pelo abastecimento de água e esgotamento em Sergipe. Com o início da operação plena, em maio de 2025, a companhia inicia investimentos em saneamento básico na região, beneficiando mais de 2 milhões de pessoas ao longo dos 35 anos do contrato. Alinhada ao Marco Legal do Saneamento, que estabelece a meta de universalizar o acesso à água potável e ao esgotamento sanitário no Brasil até 2033, a Iguá Sergipe promove mais saúde, qualidade de vida e desenvolvimento sustentável no estado.

Fonte e foto: Iguá Sergipe