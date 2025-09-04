Iguá Sergipe conclui obras de reforço no abastecimento de água em Riachão do Dantas

A Iguá Sergipe segue avançando no compromisso de garantir um serviço de abastecimento de água mais regular e eficiente para a população sergipana. Em Riachão do Dantas, a concessionária acaba de concluir um importante conjunto de obras de reforço na rede de distribuição, beneficiando diretamente os moradores da área urbana do município.

As intervenções foram realizadas em vias estratégicas da cidade, incluindo a Travessia João Cândido, Rua Alto do Cruzeiro, Rua do Cruzeiro, Travessia Cruzeiro e Travessa José Augusto. Com isso, mais de 20 mil habitantes passam a contar com maior regularidade no fornecimento de água tratada, além da redução de perdas na rede.

Além das obras já concluídas, a Iguá Sergipe dá continuidade à intervenção emergencial iniciada em 19 de março, implantando uma adutora de aproximadamente 25 km, ligando o povoado Tanque Novo, em Riachão do Dantas, à cidade de Lagarto. Essa obra de grande porte, a terceira ação emergencial desde o início da operação assistida da concessionária, vai contribuir para ampliar a regularidade no abastecimento de água da região

As ações fazem parte do planejamento contínuo da concessionária para modernizar e ampliar os sistemas de abastecimento nos municípios atendidos, promovendo o desenvolvimento regional e contribuindo para a universalização do saneamento básico em Sergipe.

Sobre a Iguá Sergipe

Com a concessão parcial para a prestação de serviços de saneamento básico à população sergipana, a Iguá Sergipe é responsável pelo abastecimento de água e esgotamento em Sergipe. Com o início da operação plena, em maio de 2025, a companhia iniciou investimentos em saneamento básico na região, beneficiando mais de 2 milhões de pessoas ao longo dos 35 anos do contrato. Alinhada ao Marco Legal do Saneamento, que estabelece a meta de universalizar o acesso à água potável e ao esgotamento sanitário no Brasil até 2033, a Iguá Sergipe promove mais saúde, qualidade de vida e desenvolvimento sustentável no estado.

Sobre a Iguá Saneamento

A Iguá Saneamento é uma das maiores empresas do setor de saneamento no Brasil, com operações em 121 municípios de seis estados: Alagoas, Mato Grosso, Paraná, Rio de Janeiro, São Paulo e Sergipe. A empresa presta serviços de saneamento básico que beneficiarão aproximadamente 6 milhões de pessoas nas áreas atendidas, por meio de concessões e parcerias público-privadas. A companhia é signatária do Pacto Global da ONU e atua nos Movimentos 2030, com foco na segurança hídrica, redução de emissões de CO₂ e aumento da diversidade na liderança. Em 2024, foi eleita pela oitava vez consecutiva como excelente empresa para se trabalhar pela consultoria Great Place to Work (GPTW). Saiba mais em www.igua.com.br.

Texto e foto Iguá Sergipe