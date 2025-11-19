Iguá Sergipe entrega reformas de sete banheiros em três instituições sociais

Em comemoração ao Dia Mundial do Banheiro, celebrado nesta quarta-feira, 19 de novembro, a Iguá Sergipe concluiu a reforma de sete banheiros em três instituições sociais do estado. A iniciativa, conduzida pela área de Responsabilidade Social da concessionária, integra o projeto do Dia do Banheiro 2025, movimento global que busca promover a inclusão sanitária e garantir mais dignidade e saúde a pessoas em situação de vulnerabilidade.

Segundo o Instituto Trata Brasil, 1,3 milhão de moradias ainda não possuem banheiro de uso exclusivo, afetando cerca de 4,4 milhões de pessoas no país. A ausência de infraestrutura adequada impacta diretamente a saúde e a dignidade, sendo uma das causas de doenças de veiculação hídrica e de afastamento escolar — o que reforça a importância de iniciativas que ampliem o acesso a condições sanitárias seguras e adequadas.

Em Aracaju, a Associação dos Moradores Pró-Melhoria e Defesa do Conjunto Bugio foi uma das contempladas. O espaço, que atende cerca de 2 mil pessoas por mês, recebeu a reforma completa de dois banheiros, incluindo novas instalações hidrossanitárias, revestimentos, pintura, forro em PVC e substituição de louças e acessórios.

No interior do estado, outras duas instituições também foram beneficiadas. Em Canindé do São Francisco, a Agrofloresta Umbuzeiro – Agricultura Familiar e Turismo Rural Ecopedagógico passou por revisão hidrossanitária, pintura e construção de rampa de acesso, ampliando a acessibilidade para cerca de 600 visitantes mensais. Já em São Domingos, a Escola Municipal Prefeito José Fonseca Lima teve seus banheiros revitalizados, com pintura, substituição de fechaduras e assentos sanitários, e instalação de novos acessórios, beneficiando mais de 500 estudantes.

Para Jamile Leite, gerente de Responsabilidade Social da Iguá Sergipe, o projeto simboliza mais do que obras físicas — representa um gesto de cuidado e valorização das comunidades.

“O Dia do Banheiro é uma oportunidade de transformar espaços e, principalmente, vidas. Quando um banheiro é reformado, não estamos apenas melhorando uma estrutura, estamos promovendo saúde, bem-estar e dignidade para comunidades inteiras.”

A Iguá Sergipe reforça, assim, seu compromisso com o desenvolvimento social e o acesso à infraestrutura básica, contribuindo para que o direito ao saneamento seja uma realidade cada vez mais próxima de todos os sergipanos.

Projeto Dia do Banheiro 2025

A Iguá Saneamento promove, pelo quarto ano consecutivo, uma série de ações em alusão ao Dia Mundial do Banheiro, instituído pela Organização das Nações Unidas (ONU) para reforçar a importância do acesso a banheiros e saneamento seguros e adequados.

A iniciativa integra o pilar de Saneamento Inclusivo dentro da estratégia de Responsabilidade Social da companhia, e contempla reformas e melhorias estruturais em sanitários de instituições sociais localizadas em seis estados: Rio de Janeiro, São Paulo, Mato Grosso, Alagoas, Sergipe e Paraná — regiões onde a Iguá atua.

Entre 2022 e 2024, o programa já reformou 26 banheiros em 20 instituições, beneficiando cerca de 4,6 mil pessoas — e 2025 promete ampliar ainda mais esse impacto. Com ações em andamento em oito regiões de atuação, as iniciativas deste ano devem alcançar mais de 5,4 mil pessoas, totalizando 47 banheiros reformados, 30 instituições beneficiadas e mais de 10 mil pessoas impactadas positivamente no período de 2022 a 2025.

Sobre a Iguá Sergipe

Com a concessão parcial para a prestação de serviços de saneamento básico à população sergipana, a Iguá Sergipe é responsável pelo abastecimento de água e esgotamento em Sergipe. Com o início da operação plena, em maio de 2025, a companhia iniciou investimentos em saneamento básico na região, beneficiando mais de 2 milhões de pessoas ao longo dos 35 anos do contrato. Alinhada ao Marco Legal do Saneamento, que estabelece a meta de universalizar o acesso à água potável e ao esgotamento sanitário no Brasil até 2033, a Iguá Sergipe promove mais saúde, qualidade de vida e desenvolvimento sustentável no estado.

Sobre a Iguá Saneamento

A Iguá Saneamento é uma das maiores empresas do setor de saneamento no Brasil, com operações em 121 municípios de seis estados: Alagoas, Mato Grosso, Paraná, Rio de Janeiro, São Paulo e Sergipe. A empresa presta serviços de saneamento básico que beneficiarão aproximadamente 6 milhões de pessoas nas áreas atendidas, por meio de concessões e parcerias público-privadas. A companhia é signatária do Pacto Global da ONU e atua nos Movimentos 2030, com foco na segurança hídrica, redução de emissões de CO₂ e aumento da diversidade na liderança. Em 2024, foi eleita pela oitava vez consecutiva como excelente empresa para se trabalhar pela consultoria Great Place to Work (GPTW). Saiba mais em www.igua.com.br.

