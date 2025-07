IGUÁ SERGIPE EXPLICA: O QUE PROVOCA O EXTRAVASAMENTO DE ESGOTO E O QUE PODE SER FEITO PARA EVITAR

Você já viu esgoto transbordando pela rua em dias de chuva? Esse fenômeno, conhecido como extravasamento de esgoto, é um dos grandes desafios do saneamento básico no Brasil. Além dos riscos à saúde pública, os extravasamentos causam mau cheiro, poluição de corpos d’água e degradação urbana.

De forma simples, o extravasamento ocorre quando a rede coletora de esgoto não consegue dar vazão ao volume recebido. As principais causas incluem entupimentos por descarte indevido de resíduos (como gordura e lixo doméstico), sobrecarga durante chuvas intensas e conexões irregulares de água pluvial em sistemas projetados exclusivamente para esgoto.

Um exemplo prático dessa atuação foi o atendimento recente à demanda da Rua Laranjeiras, no Centro de Aracaju, que ocorreu no dia 18/07. A equipe operacional foi acionada para realizar a desobstrução da rede após um extravasamento causado por acúmulo de resíduos sólidos. O serviço envolveu a utilização de equipamentos de hidrojateamento de alta pressão, que permitem a limpeza eficaz da tubulação, removendo entupimentos e restabelecendo o fluxo normal do esgoto.

“Esse tipo de ocorrência é frequente, principalmente em áreas centrais e com grande fluxo comercial, onde muitas vezes há descarte irregular de gordura e resíduos sólidos na rede. Nossas equipes estão preparadas para atuar rapidamente, mas é essencial o apoio da população no uso correto do sistema”, afirma o diretor operacional da Iguá Sergipe, Cláudio Martins.

Fraudes e ligações irregulares também agravam o problema. Segundo dados técnicos do setor, esse tipo de conexão pode representar de 30% a 40% das perdas totais em sistemas de abastecimento. Essas ligações clandestinas, geralmente feitas de forma improvisada, sobrecarregam as redes e criam instabilidades operacionais que afetam diretamente o sistema de esgotamento sanitário.

Além dos impactos estruturais, o extravasamento de esgoto traz riscos concretos à saúde. Doenças como diarreia, cólera, febre tifoide, leptospirose, esquistossomose e hepatite A estão diretamente associadas à exposição ao esgoto não tratado, comprometendo a segurança sanitária de comunidades inteiras.

Boas práticas e soluções preventivas

Para enfrentar esses desafios, a Iguá adota um conjunto de medidas articuladas em suas operações. As ações incluem manutenção preventiva periódica, modernização das redes, uso de sensores de monitoramento em tempo real e implantação de redes separativas, que impedem o lançamento de água da chuva nas tubulações de esgoto.

Mas o papel da população também é essencial. Atitudes cotidianas, como não jogar lixo no vaso sanitário, evitar a conexão de calhas à rede de esgoto e não descartar gordura na pia, contribuem significativamente para o bom funcionamento do sistema.

A companhia realiza manutenções preventivas regulares, investe em redes separativas e conduz ações de educação ambiental com escolas e comunidades.

Só em 2024, a Iguá executou mais de 75 mil metros de redes coletoras de esgoto e processou uma média diária de 146,9 milhões de litros de esgoto sanitário em suas estações de tratamento, conforme dados do Relatório Integrado.

Ações educativas e impacto positivo

Em paralelo às soluções técnicas, a Iguá investe em programas contínuos de conscientização. Em 2024, mais de 85 mil pessoas participaram de atividades de educação ambiental promovidas pelas operações locais, com foco em descarte correto de resíduos, uso racional da água e preservação dos sistemas de esgoto.

A Iguá Sergipe também tem atuado para fortalecer o relacionamento com a população, promovendo o diálogo com lideranças locais e desenvolvendo ações educativas:

18 atividades de educação ambiental realizadas, com mais de 1.200 pessoas impactadas;

35 reuniões com moradores, além de mais de 1.100 visitas porta a porta;

Atuação em 91 escolas da rede pública e mapeamento de mais de 700 atores sociais em comunidades e sedes municipais.

Essas ações reforçam o compromisso da empresa com a transformação social, a sustentabilidade e a construção de cidades mais saudáveis e resilientes.

Sobre a Iguá Sergipe: Com a concessão parcial para a prestação de serviços de saneamento básico à população sergipana, a Iguá Sergipe é responsável pelo abastecimento de água e esgotamento em Sergipe. Com o início da operação plena, em maio de 2025, a companhia inicia investimentos em saneamento básico na região, beneficiando mais de 2 milhões de pessoas ao longo dos 35 anos do contrato. Alinhada ao Marco Legal do Saneamento, que estabelece a meta de universalizar o acesso à água potável e ao esgotamento sanitário no Brasil até 2033, a Iguá Sergipe promove mais saúde, qualidade de vida e desenvolvimento sustentável no estado.

Sobre a Iguá Saneamento: A Iguá Saneamento é uma das maiores empresas do setor de saneamento no Brasil, com operações em 121 municípios de seis estados: Alagoas, Mato Grosso, Paraná, Rio de Janeiro, São Paulo e Sergipe. A empresa presta serviços de saneamento básico que beneficiarão aproximadamente 6 milhões de pessoas nas áreas atendidas, por meio de concessões e parcerias público-privadas. A companhia é signatária do Pacto Global da ONU e atua nos Movimentos 2030, com foco na segurança hídrica, redução de emissões de CO₂ e aumento da diversidade na liderança. Em 2024, foi eleita pela oitava vez consecutiva como excelente empresa para se trabalhar pela consultoria Great Place to Work (GPTW). Saiba mais em www.igua.com.br.

