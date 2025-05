Iguá Sergipe informa canais de atendimento ao publico no estado

O cliente sergipano conta com canais digitais, além de atendimento presencial para serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário no estado

Aracaju, 01 de maio de 2025 – A Iguá Sergipe iniciou nesta quinta-feira, 01/05, a operação de abastecimento de água e esgotamento sanitário no estado. A partir de hoje, os serviços estão disponíveis ao cliente sergipano na área de atuação da concessionária, e o atendimento ao cliente pode ser feito através de canais digitais, além de 78 pontos de atendimento presencial.

O aplicativo Digi Iguá é uma plataforma digital que concentra os principais serviços de atendimento ao cliente de forma rápida e intuitiva, como segunda via de conta, débito automático, consulta de faturas, entre outros.

A plataforma também pode ser utilizada como agência virtual de fácil acesso pela internet. As orientações para cadastro e uso da plataforma estão disponíveis em www.digiigua.igua.com.br.

O cliente poderá baixar e acessar o aplicativo nos sistemas android e iOS.

A Iguá Sergipe também possui atendimento por meio do telefone 0800 400 4482 para ligação e WhatsApp. Em fevereiro de 2025, a equipe de relacionamento com o cliente foi capacitada para promover uma jornada fluída de atendimento ao público e garantir a satisfação do cliente sergipano.

Além dos canais digitais, a Iguá manterá atendimento presencial em 78 pontos, entre lojas próprias, posições no CEAC -Centro de Atendimento ao Cidadão, além de convênio com os Correios, que disponibilizará os mesmos serviços das lojas físicas.

O convênio proporciona mais conveniência à população, ao permitir o aproveitamento da capilaridade dos Correios para o atendimento dos cidadãos, bem como garantir a cobertura dos serviços em todo o estado. Os endereços para atendimento presencial estão disponíveis no site oficial (https://www.igua.com.br/sergipe/enderecos).

Sobre a Iguá Sergipe

Com a concessão parcial para a prestação de serviços de saneamento básico à população sergipana, a Iguá Sergipe é responsável pelo abastecimento de água e esgotamento em Sergipe. Com o início da operação plena, em maio de 2025, a companhia inicia investimentos em saneamento básico na região, beneficiando mais de 2 milhões de pessoas ao longo dos 35 anos do contrato. Alinhada ao Marco Legal do Saneamento, que estabelece a meta de universalizar o acesso à água potável e ao esgotamento sanitário no Brasil até 2033, a Iguá Sergipe promove mais saúde,qualidade de vida e desenvolvimento sustentável no estado.

Texto e foto Shirley Vidal