IGUÁ SERGIPE INICIA A INSTALAÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA COMPACTA NO MUNICÍPIO DE ESTÂNCIA

A Iguá Sergipe avança com mais uma obra dentro do Plano Verão: a implantação de uma Estação de Tratamento de Água (ETA) Compacta, no bairro Cidade Nova, em Estância. A chegada do equipamento ocorreu nesta quinta-feira, 16, com início dos serviços de instalação já no dia 17/10. Com investimento de mais de R$ 6 milhões, o novo equipamento vai beneficiar cerca de 20 mil famílias, e tem capacidade para tratar 1,7 milhão de litros de água por dia.

A partir da chegada da Estação de Tratamento, são realizadas etapas que garantem sua instalação e funcionamento adequado. O processo começa com a conferência dos equipamentos e preparação do terreno, seguida da montagem dos módulos e interligações hidráulicas e elétricas. Depois, a ETA é conectada ao sistema de abastecimento, para que possam ser feitos os testes operacionais e ajustes necessários.

A Estação de Tratamento de Água é do tipo modular, construída em aço-carbono e com ciclo completo de tratamento, oferecendo uma vazão de cerca de 20 litros por segundo. A iniciativa visa reforçar o abastecimento da localidade durante o período mais quente do ano, garantindo mais segurança hídrica e qualidade de vida para a população.

De acordo com Fernando Vieira, diretor-geral da Iguá Sergipe, a obra reforça o compromisso da empresa com soluções ágeis e estruturantes.

“Essa intervenção foi pensada justamente para dar uma resposta rápida às necessidades do bairro Cidade Nova. É uma solução moderna, eficaz e que vai garantir mais regularidade no abastecimento, especialmente no verão. Nosso foco é oferecer um serviço de qualidade e com mais segurança para todos os moradores”, afirma o diretor.

Em Estância, com a incorporação do SAAE, a Iguá Sergipe opera no modelo de concessão plena, abrangendo captação, tratamento e distribuição de água no município, além do sistema de coleta e tratamento de esgoto. A previsão é que a obra de instalação da Estação de Tratamento seja concluída até o final de novembro.

Sobre a Iguá Sergipe

Com a concessão parcial para a prestação de serviços de saneamento básico à população sergipana, a Iguá Sergipe é responsável pelo abastecimento de água e esgotamento em Sergipe. Com o início da operação plena, em maio de 2025, a companhia iniciou investimentos em saneamento básico na região, beneficiando mais de 2 milhões de pessoas ao longo dos 35 anos do contrato. Alinhada ao Marco Legal do Saneamento, que estabelece a meta de universalizar o acesso à água potável e ao esgotamento sanitário no Brasil até 2033, a Iguá Sergipe promove mais saúde, qualidade de vida e desenvolvimento sustentável no estado.

Sobre a Iguá Saneamento

A Iguá Saneamento é uma das maiores empresas do setor de saneamento no Brasil, com operações em 121 municípios de seis estados: Alagoas, Mato Grosso, Paraná, Rio de Janeiro, São Paulo e Sergipe. A empresa presta serviços de saneamento básico que beneficiarão aproximadamente 6 milhões de pessoas nas áreas atendidas, por meio de concessões e parcerias público-privadas. A companhia é signatária do Pacto Global da ONU e atua nos Movimentos 2030, com foco na segurança hídrica, redução de emissões de CO₂ e aumento da diversidade na liderança. Em 2024, foi eleita pela oitava vez consecutiva como excelente empresa para se trabalhar pela consultoria Great Place to Work (GPTW). Saiba mais em www.igua.com.br.

Texto e foto Iguá Sergipe