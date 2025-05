IGUÁ SERGIPE INICIA A OPERAÇÃO DE CAÇA-VAZAMENTOS E IDENTIFICA AS PERDAS DE ÁGUA EM SOCORRO

A equipe operacional da Iguá Sergipe iniciou nesta terça-feira, 27/05, a operação “caça-vazamentos”, nos bairros do Guajará, Taiçoca, Marcos Freire I, II, III e Piabeta, no município de Nossa Senhora do Socorro. A ação terá duração de uma semana e tem como objetivo identificar e reparar vazamentos na rede de abastecimento dessas localidades.

De acordo com o gerente operacional da Iguá Sergipe, Felipe Silveira, a iniciativa deve beneficiar aproximadamente 140 mil pessoas. “Durante os estudos técnicos, foi identificado um número elevado de vazamentos nessas áreas, por isso esses bairros foram priorizados nessa primeira força-tarefa”, explicou.

Ainda segundo Felipe Silveira, a operação utiliza a técnica de pesquisa acústica para localizar vazamentos não visíveis, identificando perdas nos sistemas de distribuição de água. A conclusão dos trabalhos deverá refletir diretamente na redução de interrupções no abastecimento em Nossa Senhora do Socorro.

Por meio de equipamento específico de alta tecnologia, chamado de geofone, cujo sensor capta as vibrações nas tubulações subterrâneas, os técnicos conseguem ouvir através dele o som característico da água escapando, mesmo sem sinais visíveis na superfície. Essas falhas são localizadas com precisão e corrigidas rapidamente, evitando o desperdício de milhares de litros de água e contribuindo para a eficiência do sistema.

O investimento em tecnologias e o treinamento de equipes especializadas para localizar e reparar vazamentos de forma rápida e precisa permitem maior agilidade nos serviços de manutenção da rede de água e esgoto. Além disso, essa iniciativa reforça o compromisso da Iguá Sergipe com o uso consciente dos recursos hídricos.

