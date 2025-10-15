IGUÁ SERGIPE INSTALA SISTEMA DE BOMBEAMENTO PARA REFORÇAR O ABASTECIMENTO NA REGIÃO DA TAIÇOCA

A Iguá Sergipe iniciou a instalação na última segunda-feira (13), de um novo sistema de bombeamento — equipamento responsável por reforçar a pressão na rede de distribuição de água — na região da Taiçoca, em Nossa Senhora do Socorro. A instalação, que faz parte do Plano Verão de investimentos em obras de água e esgoto, tem como objetivo garantir maior regularidade no fornecimento e beneficiar mais de 2.500 moradores da localidade.

O sistema de bombeamento atua de forma automatizada, ajustando a pressão da rede conforme a demanda de consumo. Essa tecnologia é essencial para localidades mais elevadas ou distantes dos centros de distribuição, ajudando a equilibrar o sistema e evitar oscilações no fornecimento.

Segundo Fernando Vieira, diretor-geral da Iguá Sergipe, a iniciativa faz parte do compromisso da concessionária em ampliar a eficiência operacional. “Com a instalação deste novo sistema de bombeamento, reforçamos o abastecimento em uma região importante de Nossa Senhora do Socorro, especialmente em períodos de maior consumo. A meta é garantir que a água chegue com regularidade a todas as residências”, destacou.

A ação integra o conjunto de melhorias estruturais previstas pela Iguá Sergipe para otimizar a distribuição de água em todo o município, dentro do plano de investimentos voltado à modernização do sistema de abastecimento.

Sobre a Iguá Sergipe

Com a concessão parcial para a prestação de serviços de saneamento básico à população sergipana, a Iguá Sergipe é responsável pelo abastecimento de água e esgotamento em Sergipe. Com o início da operação plena, em maio de 2025, a companhia iniciou investimentos em saneamento básico na região, beneficiando mais de 2 milhões de pessoas ao longo dos 35 anos do contrato. Alinhada ao Marco Legal do Saneamento, que estabelece a meta de universalizar o acesso à água potável e ao esgotamento sanitário no Brasil até 2033, a Iguá Sergipe promove mais saúde, qualidade de vida e desenvolvimento sustentável no estado.

Sobre a Iguá Saneamento

A Iguá Saneamento é uma das maiores empresas do setor de saneamento no Brasil, com operações em 121 municípios de seis estados: Alagoas, Mato Grosso, Paraná, Rio de Janeiro, São Paulo e Sergipe. A empresa presta serviços de saneamento básico que beneficiarão aproximadamente 6 milhões de pessoas nas áreas atendidas, por meio de concessões e parcerias público-privadas. A companhia é signatária do Pacto Global da ONU e atua nos Movimentos 2030, com foco na segurança hídrica, redução de emissões de CO₂ e aumento da diversidade na liderança. Em 2024, foi eleita pela oitava vez consecutiva como excelente empresa para se trabalhar pela consultoria Great Place to Work (GPTW). Saiba mais em www.igua.com.br.

Texto e foto Iguá Sergipe