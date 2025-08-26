Iguá Sergipe intensifica ações de melhoria no abastecimento de água na região Centro-Sul

A Iguá Sergipe vem ampliando suas ações na região Centro-Sul do estado, com obras e intervenções que promovem melhorias estruturantes nos sistemas de abastecimento de água nos municípios de Simão Dias, Lagarto e Salgado, beneficiando diretamente mais de 46 mil pessoas. As ações, que já estão em curso ou com início programado, buscam garantir mais regularidade, segurança e eficiência no fornecimento de água para a população dessas localidades.

Simão Dias

Em Simão Dias, os investimentos contemplam diversas frentes de atuação. A Iguá Sergipe realizou a instalação de equipamentos para controle do nível de água e o fortalecimento de estruturas estratégicas do sistema, com serviços abrangendo tanto a área urbana quanto povoados da zona rural. As melhorias impactam diretamente mais de 6 mil pessoas.

Entre os destaques, o povoado Pau de Leite e o Conjunto Simão Dias Mais Feliz receberam novos sistemas de bombeamento, garantindo mais estabilidade na distribuição. A companhia também executou remanejamento de redes em locais onde a tubulação passava por baixo das calçadas, evitando danos à infraestrutura da população.

Outras intervenções importantes incluem a substituição do registro na Unidade de Tratamento de Rede (UTR) 31, o que facilita a manutenção em casos de rompimento de adutora. Além disso, foram realizadas interligações de rede que beneficiaram diretamente os moradores da praça José Barreto e do Residencial Gilson Carregosa, abrangendo toda a região da saída da cidade.

Lagarto

No município de Lagarto, a Iguá Sergipe promoveu três importantes interligações de rede. No bairro Cidade Nova, a substituição da UTR 21 pela rede da UTR 16 trará maior regularidade no fornecimento de água para aproximadamente 20 mil pessoas. No bairro Júlio Nogueira, a nova rede eliminará vazamentos recorrentes, beneficiando diretamente 1.500 moradores e contribuindo para a redução de perdas.

Também foi concluída a interligação no povoado Itaperinha, beneficiando cerca de 15 mil pessoas. Essa intervenção impacta diretamente a adutora para Riachão do Dantas, aumentando a vazão e diminuindo drasticamente os vazamentos.

Além dessas obras, a cidade passou por uma operação sequencial de caça-vazamentos e melhorias nas redes de abastecimento, o que reduziu significativamente os casos de vazamentos pelas ruas. Foram mapeados os registros de manobras e está sendo mantido um controle constante no abastecimento dos povoados.

Salgado

Em Salgado, as obras tiveram início no começo de julho e já foram concluídas. No povoado Água Fria, foi feita a instalação de equipamentos para controle da pressão na rede, com o objetivo de evitar rompimentos constantes, diminuir o risco de desabastecimento e atender com mais eficiência os cerca de 4 mil habitantes da localidade.

Também foi realizada uma operação de caça-vazamentos para identificar e corrigir pontos de perda invisíveis que afetam diretamente a eficiência do sistema e a qualidade do serviço prestado à população.

Para o diretor operacional da Iguá Sergipe, Cláudio Martins, as ações refletem o compromisso da concessionária com a melhoria da infraestrutura hídrica e com a escuta ativa da população.

“Estamos realizando intervenções que não apenas resolvem problemas antigos, mas também preparam o sistema para um crescimento sustentável. Trabalhamos com foco em eficiência, prevenção e atendimento às demandas específicas de cada localidade. A nossa prioridade é garantir que a população tenha água com regularidade, qualidade e segurança”, afirma.

As obras fizeram parte do Plano de 100 Dias da Iguá Sergipe, que priorizou intervenções imediatas para melhorar o saneamento, com foco em áreas de maior criticidade. As ações marcam um novo momento para o sistema de abastecimento da região Centro-Sul, com foco na modernização e redução de perdas.

Sobre a Iguá Sergipe

Com a concessão parcial para a prestação de serviços de saneamento básico à população sergipana, a Iguá Sergipe é responsável pelo abastecimento de água e esgotamento em Sergipe. Com o início da operação plena, em maio de 2025, a companhia iniciou investimentos em saneamento básico na região, beneficiando mais de 2 milhões de pessoas ao longo dos 35 anos do contrato. Alinhada ao Marco Legal do Saneamento, que estabelece a meta de universalizar o acesso à água potável e ao esgotamento sanitário no Brasil até 2033, a Iguá Sergipe promove mais saúde, qualidade de vida e desenvolvimento sustentável no estado.

Sobre a Iguá Saneamento

A Iguá Saneamento é uma das maiores empresas do setor de saneamento no Brasil, com operações em 121 municípios de seis estados: Alagoas, Mato Grosso, Paraná, Rio de Janeiro, São Paulo e Sergipe. A empresa presta serviços de saneamento básico que beneficiarão aproximadamente 6 milhões de pessoas nas áreas atendidas, por meio de concessões e parcerias público-privadas. A companhia é signatária do Pacto Global da ONU e atua nos Movimentos 2030, com foco na segurança hídrica, redução de emissões de CO₂ e aumento da diversidade na liderança. Em 2024, foi eleita pela oitava vez consecutiva como excelente empresa para se trabalhar pela consultoria Great Place to Work (GPTW). Saiba mais em www.igua.com.br.

Texto e foto Iguá Sergipe