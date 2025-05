Iguá Sergipe lança programa voltado para a bacia leiteira do sertão

A Iguá Sergipe, concessionária responsável pelo abastecimento de água e esgotamento sanitário, lançou nesta sexta-feira, 30/05, o programa “Iguá Amiga do Leite”, uma iniciativa voltada ao fortalecimento da cadeia produtiva da Bacia Leiteira do sertão sergipano.

O projeto foi apresentado no Senac de Nossa Senhora da Glória e contou com a presença do diretor-geral da Iguá Sergipe, dos produtores de leite locais e autoridades das regiões que abrangem a Rota do Sertão.

Com foco na sustentabilidade econômica e na expansão dos negócios dos pequenos produtores, o programa “Iguá Amiga do Leite” foi desenvolvido para incentivar o uso racional da água, promover segurança hídrica na região e reduzir os custos operacionais dos produtores.

Destaques do Programa:

Redução de até 70% na conta de água por meio de contrato de demanda específico;

Desconto anual estimado de R$ 21 mil por produtor (para quem tem até 30 vacas leiteiras);

Selo “Água certa, leite de qualidade” para fortalecer a comercialização e atração de redes varejistas;

Apoio técnico e parcelamento de novas ligações de água;

Benefícios estendidos também a grandes laticínios que comprarem exclusivamente de produtores certificados.

O lançamento marca também o início do cadastro oficial dos produtores beneficiados pela Iguá Sergipe no evento de apresentação do programa. Os produtores rurais que tiverem interesse em realizar o cadastro poderão entrar em contato com a concessionária através dos canais de atendimento 0800 400 4482, aplicativo Digi Iguá,, na agência virtual www.digiigua.igua.com.br, além da possibilidade de realizar o cadastro nos pontos de atendimento presenciais.

A Bacia Leiteira do sertão será a maior beneficiada com o programa, cujos municípios abrangem Poço Redondo, Porto da Folha, Canindé do São Francisco, Carira, Monte Alegre de Sergipe, Gararu, Feira Nova, Itabi, Frei Paulo, além de Nossa Senhora da Glória, que compreendem os maiores produtores de leite em Sergipe.

Sobre a Iguá Sergipe: Com a concessão parcial para a prestação de serviços de saneamento básico à população sergipana, a Iguá Sergipe será responsável pela distribuição de água, coleta e tratamento de esgoto em 74 dos 75 municípios do estado. Com o início da operação plena no primeiro semestre de 2025, a companhia iniciará investimentos em saneamento na região, beneficiando mais de 2 milhões de pessoas ao longo dos 35 anos do contrato. Alinhada ao Marco Legal do Saneamento, que estabelece a meta de universalizar o acesso à água potável e ao esgotamento sanitário no Brasil até 2033, a Iguá Sergipe promoverá mais qualidade de vida e desenvolvimento sustentável no estado.

Sobre a Iguá Saneamento: A Iguá Saneamento é uma das maiores empresas do setor de saneamento no Brasil, com operações em 121 municípios de seis estados: Alagoas, Mato Grosso, Paraná, Rio de Janeiro, São Paulo e Sergipe. A empresa presta serviços de saneamento básico que beneficiarão aproximadamente 6 milhões de pessoas nas áreas atendidas, por meio de concessões e parcerias público-privadas. A companhia é signatária do Pacto Global da ONU e atua nos Movimentos 2030, com foco na segurança hídrica, redução de emissões de CO₂ e aumento da diversidade na liderança. Em 2024, foi eleita pela oitava vez consecutiva como excelente empresa para se trabalhar pela consultoria Great Place to Work (GPTW). Saiba mais em www.igua.com.br.

Texto e foto Iguá