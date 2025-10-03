Iguá Sergipe leva experiência imersiva para a Vila da Criança com a Aqua Nave

Em celebração ao Dia das Crianças, a Iguá Sergipe promove, entre os dias 3 e 19 de outubro, uma ação especial de responsabilidade social voltada à educação ambiental e à conscientização sobre o saneamento básico. Em parceria com o movimento Green Nation, a concessionária trará para a capital sergipana a Aqua Nave, um ônibus cenográfico em formato de nave espacial que combina tecnologia, entretenimento e aprendizagem para crianças e adolescentes a partir de 9 anos.

A atividade acontece na Vila da Criança, realizada na Praça de Eventos da Orla da Atalaia. Durante o período, das 17h às 22h, os visitantes poderão vivenciar uma experiência imersiva em realidade virtual, com duração de cerca de 12 minutos, conduzida por uma equipe pedagógica especializada. Divididos em grupos de até 15 pessoas, os participantes embarcarão em uma narrativa interativa que aborda temas como o ciclo da água, consumo consciente, importância do saneamento básico, riscos da poluição e os impactos dessas questões na saúde pública e no meio ambiente.

“O objetivo é despertar, de forma lúdica e inovadora, a reflexão sobre atitudes sustentáveis no cotidiano, especialmente entre o público jovem. É uma oportunidade de unir educação e diversão, reforçando o compromisso da Iguá com o futuro das novas gerações e com a sustentabilidade das cidades onde atuamos”, afirma Jamile Leite, gerente de Responsabilidade Social da Iguá Sergipe.

A Aqua Nave conta ainda com acessibilidade completa, incluindo elevador para cadeirantes, audiodescrição e tradução em Libras, assegurando inclusão e equidade no acesso à experiência. Além do público espontâneo da Vila da Criança, a concessionária também organizará a visita de cerca de 1.600 estudantes de 20 escolas públicas de Aracaju e Nossa Senhora do Socorro, ampliando o alcance educacional da iniciativa.

Sobre o projeto Aqua Nave

Desde 2023, o projeto já impactou mais de 15 mil pessoas em diferentes operações da Iguá, como Iguá Rio de Janeiro, Sanessol, Paranaguá Saneamento, Holding, Atibaia Saneamento e Agreste Saneamento. Agora, em 2025, é a vez da Iguá Sergipe receber a iniciativa, ampliando ainda mais o alcance e deixando um legado de educação ambiental e inspiração para as novas gerações.

Sobre a Iguá Sergipe

Com a concessão parcial para a prestação de serviços de saneamento básico à população sergipana, a Iguá Sergipe é responsável pelo abastecimento de água e esgotamento em Sergipe. Com o início da operação plena, em maio de 2025, a companhia iniciou investimentos em saneamento básico na região, beneficiando mais de 2 milhões de pessoas ao longo dos 35 anos do contrato. Alinhada ao Marco Legal do Saneamento, que estabelece a meta de universalizar o acesso à água potável e ao esgotamento sanitário no Brasil até 2033, a Iguá Sergipe promove mais saúde, qualidade de vida e desenvolvimento sustentável no estado.

Sobre a Iguá Saneamento

A Iguá Saneamento é uma das maiores empresas do setor de saneamento no Brasil, com operações em 121 municípios de seis estados: Alagoas, Mato Grosso, Paraná, Rio de Janeiro, São Paulo e Sergipe. A empresa presta serviços de saneamento básico que beneficiarão aproximadamente 6 milhões de pessoas nas áreas atendidas, por meio de concessões e parcerias público-privadas. A companhia é signatária do Pacto Global da ONU e atua nos Movimentos 2030, com foco na segurança hídrica, redução de emissões de CO₂ e aumento da diversidade na liderança. Em 2024, foi eleita pela oitava vez consecutiva como excelente empresa para se trabalhar pela consultoria Great Place to Work (GPTW). Saiba mais em www.igua.com.br.

Texto e foto Iguá Sergipe