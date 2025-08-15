Iguá Sergipe leva o projeto Iguapé às escolas públicas de Sergipe

A Iguá Sergipe inicia, no mês de agosto, a execução local do Projeto Iguapé – A Arte e a Ciência de Sanear, uma ação de educação ambiental que integra arte, ciência e tecnologia para conscientizar sobre a importância do saneamento básico e da preservação da água. A iniciativa, que já percorre operações da Iguá em todo o país, chega agora às escolas da rede municipal em Itabaiana, com o objetivo de aproximar alunos e professores do ciclo da água e de seu impacto na saúde, qualidade de vida e meio ambiente.

Baseado na metodologia STEAM (Ciência, Tecnologia, Engenharia, Artes e Matemática), o projeto utiliza experiências interativas, experimentos cênicos, recursos de realidade virtual e oficinas práticas para despertar o interesse e o protagonismo dos estudantes na defesa do saneamento e do uso responsável da água.

Entre os destaques da programação está a “fórmula da água limpa”, encenada pelos personagens Dr. Saneamento e Dra. Tratamento, que mostram como a ciência recupera a água poluída e devolve-a tratada à natureza. Outro momento marcante será a experiência em realidade virtual, na qual os participantes “viajam” pelo percurso da água, desde os rios até os sistemas de distribuição.

Além das apresentações, cada escola receberá materiais pedagógicos para que os professores aprofundem o tema em sala de aula e incentivem debates contínuos, fortalecendo a educação ambiental de forma duradoura. O projeto também é totalmente acessível, garantindo a participação de alunos com deficiência, com recursos adaptados e orientações prévias para cuidadores e professores.

Incentivo à educação sobre saneamento básico e conscientização ambiental nas escolas

O projeto também fortalece o papel dos professores na disseminação do conhecimento sobre saneamento e preservação da água. Para isso, oferecerá materiais pedagógicos complementares, possibilitando que os educadores aprofundem os temas abordados e incentivem debates contínuos em sala de aula.

O Iguapé reforça o compromisso da Iguá com a educação ambiental, um dos pilares centrais da sua estratégia de Responsabilidade Social. A empresa acredita que a conscientização e a formação de novas gerações são essenciais para a construção de um futuro sustentável.

Com a realização do Iguapé em Sergipe, a Iguá reforça seu compromisso com a educação ambiental e a valorização da água como recurso essencial à vida, integrando conhecimento, tecnologia e participação comunitária para um futuro mais sustentável.

Programação Iguapé no município de Itabaiana – Iguá Sergipe

18/08/2025 – Escola Municipal Vera Cândida – Loteamento Santa Mônica, Porto

19/08/2025 – Escola Municipal Vice-governador Benedito Figueiredo – Conjunto Maria do Carmo Alves, São Cristóvão

20/08/2025 – Escola Municipal Professora Neilde Pimentel Santos – Marianga

21/08/2025 – Escola Municipal Elizeu de Oliveira – Miguel Teles de Mendonça

22/08/2025 – Escola Municipal Irene Tavares – Bananeiras

